Ascolti Tv 23 luglio: Domina Carlo Conti, poi il film di Rai3 e Nuzzi, crollo finale di Preziosi. Cerimonia Olimpiadi su Rai2 al 21,6%

Vince la serata Top Dieci in replica che consegue ben il 15,9% di share. Dietro per share si situa Quarto Grado Le Storie che arriva all’8,6%, ma la pellicola Doppia Verità fa 1,345 milioni e l’8%. Solo il 6,2% per il finale di Masantonio, mentre l’apertura delle Olimpiadi su Rai2 raccoglie il 21,6%.

Il film con Keanu Reeves della terza rete batte Quarto Grado per numero di spettatori ma non per share

Sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo, con la grande cerimonia d’inaugurazione in diretta sia su Rai2 (2,531 milioni e 21,6% tra le 13.00 e le 17.00 circa) che su Discovery+ al primo pomeriggio. In prima serata poi venerdì 23 luglio ha tenuto banco la sfida tra la replica di Top Dieci su Rai1 e la fiction flop di Canale5, Masantonio, ulteriormente crollata, con Gianluigi Nuzzi diventato sul campo migliore proposta Mediaset, ed il film di Rai3 in buona poszione. Ma ecco la graduatoria per numero di spettatori contati da Auditel.

Su Rai1 la replica di Top Dieci, con Carlo Conti alla conduzione è arrivata a 2,387 milioni e il 15,9% di share (aveva avuto 2,453 milioni di spettatori con il 15,4%).

Bene ha fatto la terza rete. Il film Una doppia Verità con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gabriel Basso, è stato visto da 1,345 milioni di spettatori con l’8%.

Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione ha avuto 1,092 milioni di spettatori e l’8,6% (1,3 milioni di spettatori ed il 9,5% sette giorni prima).

Su Italia 1 il telefilm in prima tv Chicago PD, ha avuto 1,1 milioni di spettatori e il 7,3% di share.

Su Canale 5 la fiction di produzione Masantonio – Sezione scomparsi, con Alessandro Preziosi nel cast, ha conseguito solo 961mila spettatori e il 6,2%.

Su Rai2, nel contesto delle Olimpiadi di Tokyo, la trasmissione Il circolo degli anelli, condotta da Alessandra De Stefano negli studi Rai di Milano avendo accanto a sé i campioni olimpici Sara Simeoni e Jury Chechi, ha raccolto 607mila spettatori e il 4%.

Su La7 la miniserie I Tudors, ha conseguito 261mila spettatori con 1,9% di share.

Emanuele Bruno

(nella foto la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Tokyo, l’ingresso degli Azzurri nello stadio)