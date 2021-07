Dammi 3,99 euro e avrai oltre 3 mila ore di Olimpiadi, ok?

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: per vedere integralmente i Giochi bisogna abbonarsi per un mese a Discovery+. Chi sceglie di farlo per un anno dovrà pagare 29,99 euro e avrà anche le competizioni invernali.

Più di 3.000 ore su Discovery+. Rai2 dall’1.30 alle 17.15

La Gazzetta dello Sport, pagina 22, di Daniele Galosso.

Un’Olimpiade tutta in diretta quella di Tokyo. Gli abbonati di Discovery+ non perderanno neppure un secondo da qui all’8 agosto grazie a 30 canali “accesi” in contemporanea per un’offerta complessiva di oltre 3000 ore, in diretta e on demand. «Questa edizione dei Giochi vivrà attorno allo spettatore, ai suoi desideri, ai suoi interessi e alle sue passioni. Offriremo un prodotto unico e lo faremo animati dal desiderio di emozionare, lasciando la libertà di scegliere cosa vedere e dove vederlo, tanto ai tifosi più appassionati, che vorranno seguire ogni disciplina, quanto al pubblico che non vuole perdere momenti più importanti», ha tracciato la rotta Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia.

L’abbonamento a Discovery+, fruibile scaricando una app e accessibile attraverso i principali device (smart tv, tablet, smartphone e pc) anche via TimVision, Amazon Prime (3,99 euro al mese) e Fastweb, sino al primo agosto, grazie a un’offerta olimpica, costerà 29,99 euro per un anno, Giochi invernali 2022 inclusi.

Rete olimpica

La Rai ha battezzato Rai2 «rete olimpica», per cui dall’1.30 alle 17.15 tutti i giorni, con le soli interruzioni per le edizioni del Tg2, seguirà i Giochi tra live, dirette, repliche, highlights, tg olimpici, commenti, interviste e rubriche dedicate.

