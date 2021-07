Ascolti Tv 9 luglio: Funerale Carrà 32,4% (Tg1+Tg4) e Techetechetè per Raffa 18,5%. Poi Conti in replica travolge Preziosi, battuto da Nuzzi e pure dai film

Ascolti, un clamoroso flop la fiction Masantonio

I funerali di Raffaella Carrà in primo piano in tv, al mattino, trasmessi da Rai1 e Rete4 (3 milioni e 28,3% per lo speciale del Tg1 e 423mila spettatori ed il 4,1% per quello del Tg4), e quindi la partita vinta da Matteo Berrettini a Wimbledon, nel pomeriggio su Sky, sono stati alcuni dei contenuti chiave della programmazione televisiva di venerdì 9 giugno, a due giorni dalla finale di Wembley degli Europei di calcio, vero magnete informativo del momento. In serata Rai1, dopo Techetechete dedicato alla Carrà (3,311 milioni di spettatori con il 18,5%) ha trasmesso la replica di Top10 contenente l’intervista a Roberto Mancini, mentre Canale 5 ha proposto un’altra puntata della fiction Masantonio. Le altre emittenti? C’erano due film in griglia, due telefilm, e un montaggio di Quarto Grado a completare l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 la replica di Top Dieci, con Carlo Conti alla conduzione, Roberto Mancini tra gli ospiti, a sfidarsi sulle classifiche I Principi Abusivi (Christian De Sica, Serena Autieri e Alessandro Siani) contro I Don Matteo (Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica), ha conquistato 1,523 milioni ed il 13,1%.

Su Rete4 il montaggio del rotocalco di cronaca nera e varia attualità con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Storie di Quarto Grado, con i casi di Denise Pipitone e Saman Abbas sempre in primissimo piano, ha riscosso 1,334 milioni di spettatori ed il 9,9%.

Su Italia 1 per la pellicola action 2 Fast 2 Furious, con Paul Walker e Tyrese Gibson 1,147 milioni di spettatori e 7% di share.

Su Rai2 il film in prima tv L’uomo che non ho mai sposato con Karissa Lee Staples e Matt Cohen ha totalizzato 1,087 milioni di spettatori e 6,2%.

Su Canale 5 la fiction di produzione Masantonio – Sezione scomparsi, con Alessandro Preziosi, ha avuto 1,080 milioni di spettatori e 6,7%.

Su Rai3 la miniserie Una strada verso il domani-Ku’damm 63, ha totalizzato 354mila e 2% di share.

Su La7 la serie francese cult Josephine Ange Garden, ha conseguito 286mila spettatori con 2,2, battuto pure da Nuzzi%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento della funzione per la Carrà)