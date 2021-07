Con le Olimpiadi Discovery+ lancia la Tv “all you can eat”

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: trenta canali “accesi” in contemporanea per un'offerta complessiva di oltre 3 mila ore, in diretta e on demand. L'Olimpiade dl Tokyo senza pubblico sarà un evento prettamente televisivo. E gli abbonati alla piattaforma digitale dei 17 giorni giapponesi (anzi 19, considerando che i tornei di calcio e di softball cominceranno con 48 ore di anticipo rispetto alla cerimonia di apertura), non perderanno praticamente niente.

Irrompe Discovery+, 30 canali e 3.000 ore: Olimpiade mai vista

La Gazzetta dello Sport, pagina 37, di Andrea Buongiovanni.

Trenta canali “accesi” in contemporanea per un’offerta complessiva di oltre 3.000 ore, in diretta e on demand. Se l’Olimpiade dl Tokyo, tristemente a stadi chiusi al pubblico, sarà un’Olimpiade prettamente “televisiva”, gli abbonati alla piattaforma digitale di Discovery+, dei diciassette giorni giapponesi (anzi, diciannove, considerando che i tornei di calcio e di softball cominceranno con 48 ore di anticipo rispetto alla cerimonia di apertura), non perderanno praticamente niente.

I contenuti

Come sostenuto ieri da Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia nel corso della presentazione della proposta, «questa edizione dei Giochi vivrà attorno allo spettatore, ai suoi desideri, ai suoi interessi e alle sue passioni. Offriremo un prodotto unico e lo faremo animati dal desiderio di emozionare, lasciando la libertà di scegliere cosa vedere e dove vederlo, tanto ai tifosi più appassionati, che vorranno seguire ogni disciplina, quanto al pubblico che non vuole perdere i momenti più importanti».

Significa che l’utente, ribaltando certe logiche della televisione classica e navigando tra i vari contenuti proposti, avrà a disposizione un menù dal quale scegliere di volta in volta cosa seguire e quando, in diretta o – considerando anche le sette ore di fuso orario che separano il nostro Paese da quello del Sol Levante – in differita, creando un proprio palinsesto personalizzato. Il tutto con accenti in chiave italiana, ma proposto sotto il cappello di un sistema produttivo internazionale. «Come ha dimostrato l’ultimo weekend – ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni – l’Italia ha fame di sport. L’Olimpiade proposta da Discovery contribuirà a soddisfarla».

I talent

Da Milano, a raccontare le gare, ma non solo, ci sarà una numerosa squadra di commentatori affiancati da talent, 16 ex azzurri olimpici compresi, per un totale di 27 partecipazioni e 13 medaglie (4 d’oro). Tra gli altri Rossano Galtarossa (canottaggio), Margherita Granbassi (scherma), che curerà anche una fascia in seconda serata in chiaro su Nove, Andrea Meneghin e Hugo Sconochini (basket), Roberta Vinci e Paolo Canè (tennis), Francesco Panetta (atletica), Riccardo Magrini (ciclismo), Pino Maddaloni (judo), Cristina Chiuso (nuoto), Nicola Fasani, in arte Faso (baseball), Rachele Sangiuliano e Paolo Cozzi (pallavolo), Alberto Busnari e Ilaria Colombo (ginnastica), Nicola e Tommaso Marconi (tuffi). Tra gli inviati in Giappone, l’ex pattinatrice artistica su ghiaccio Valentina Marchei. E tra gli ambassador Federica Pellegrini, con un’esclusiva campagna marketing e social.

