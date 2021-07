Ascolti Tv 20 luglio: Battiti Live raggiunge e supera in corsa Carràmba!, archiviando Mr. Wrong. Ma è De Andrè con la PFM la vera sorpresa di serata

Battiti contro la macchina del tempo di Rai1, ancora in viaggio negli anni Novanta con Carramba che sorpresa. Da una parte si sono schierati i millennials e la generazione z e dall’altra i boomers. I giovani però, in tema nostalgia, hanno preso in considerazione anche il concerto recuperato.

Ascolti Tv, trend alterni canori: Battiti Live 2021 cala ma batte in sovrapposizione Carràmba!

È così vecchio e alieno il mondo che torna di attualità nella replica di Carrambà che sorpresa che quello proposto da Rai1 forse si può considerare perfino un prodotto fresco. Ieri – martedì 20 luglio – lo show di Raffaella Carrà in onda sull’ammiraglia pubblica ha avuto 1,8 milioni di spettatori e l11% di share, con il cammeo/omaggio iniziale di Adriano Celentano a 3,150 milioni di spettatori ed il 16,1%; sette giorni prima aveva fermato l’attenzione di 2,242 milioni di spettatori con il 12,8%, vincendo la serata, mentre la sera del 5 luglio – nell’imminenza della scomparsa di Raffaella – lo show era stato seguito da 2,581 milioni di spettatori pari al 13,8% di share. Ha sconfitto ancora una volta Mr. Wrong, con Can Yaman che forse ha smesso di essere un mito per il pubblico giovanile e femminile di Cologno e non solo, con la soap leggera turca che ieri è atterrata a 1,425 milioni e 8,8%.

Nettamente meglio stavolta ha fatto Cornetto Battiti Live, che con alla conduzione i soliti Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ha conseguito un bottino di quasi di 1,572 milioni di spettatori con l’11,6%, dopo la presentazione a 960mila e 5%. Ma lo show pugliese ha raggiunto e superato nel tempo il programma di Rai1, facendo meglio di misura anche in sovrapposizione: 1,9 milioni e 11,5% ha avuto fino a mezzanotte circa il programma di Italia 1 mentre la Carrà ha conseguito 1,810 milioni di spettatori e l’11% (sette giorni prima 1,8 milioni di spettatori e l’11,9%, all’esordio del 2020 a 1,6 milioni e 9,5%). La trasmissione si è dunque confermata, sia pure in calo, causa la inevitabile ripetitività delle esibizioni, un’ottima operazione per Radio Norba, Algida, Publitalia.

Molto dietro si è collocata Rai2 con film tv Miss Fisher e la cripta delle lacrime (1,1 milioni di spettatori e il 6,1%). E così la vera sorpresa di serata è stata su Rai 3 il concerto ritrovato di Fabrizio De Andrè e La PFM tra le 21 circa e le 22.50 è arrivato a ben 1,640 milioni di spettatori e l’8,5%. Le altre generaliste? L’action di Rete4 in prima tv, Eliminators, ha avuto solo 867mila spettatori e 4,9%. Una discreta difesa su La7 ha fatto la seconda parte di In Onda, a 705mila spettatori e il 3,8%.

Le altre partite di giornata

In access. Su Rai1 Techetechetè 3,375 milioni di spettatori con il 18,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,7 milioni di spettatori con uno share del 14,5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,1 milioni di spettatori con il 5,9%. Su Italia1 CSI ha avuto 946mila spettatori con il 5,2%. Su Rai3 Un Posto al Sole 1,142 milioni di spettatori con il 6,6%. Su Rete4 Stasera Italia News a 1,153 milioni e 6,5% nella prima parte e a 1,126 milioni di spettatori e 5,9% nella seconda parte. Su La7 In Onda 1,042 milioni di spettatori e 5,6%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto 2,159 milioni di spettatori e 20,8%, mentre Reazione a Catena è stato visto da 3,370 milioni di spettatori con il 25,5%. Su Canale5, in replica, Conto alla rovescia ha avuto 1,552 milioni di spettatori e 12,4%. Su Rai3 Tg Regione 2,024 milioni di spettatori e 14,4%. Al mattino. Su Rai1 Unomattina Estate 18,1%, Dedicato 17%. Su Canale5 Planet 9,1%. Su Rai3 Agorà Estate 6,3%. Elisir d’Estate 5,6%. Su La7 Omnibus 3,6% e Coffee Break 3,8%.

A mezzodì. Su Rai1 le repliche di Don Matteo 5 14,7% nel primo episodio e 15% nel secondo episodio. Su Canale5 Forum in replica 13%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,8%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,6%, La signora in giallo 3,3%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,2% nella prima parte, e 3,1% nella seconda parte. Nel pomeriggio. Su Rai1 Il Pranzo è Servito 11,4%; la replica de Il Paradiso delle Signore 9,5%, Estate in Diretta 10,9% nella prima parte e il 16,2% nella seconda parte. Su Canale5 Beautiful 17,6%, Una Vita 17,9%, Brave and Beautiful 15,8% e Love Is In The Air 16,9%. Inga Lindstrom 10,7%. Su Rai3 Geo Magazine 6,9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 5,6%. Su La7 Eden 2,6%.

In seconda serata. Su Rai1 Paolo Borsellino- I 57 giorni 7,5% di share. Su Canale 5 Station 19 6%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini 2%. Su Rai 3 Frontiere Speciale 6,6%. Su Italia1 La terra dei Morti Viventi 8,9%. Su Rete 4 L’ultimo samurai 2,2% di share. Alle 20 le news. Tg1 4,120 milioni e 25,6%. Tg5 2,866 milioni e 17,5%. Tg La7 857mila e 5,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del concerto genovese)