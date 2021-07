Ascolti tv 20 luglio 2021: Carràmba! vince davanti a De Andrè

Ascolti tv: Rai1 mette in fila Rai3 e Italia1. Canale5 giù dal podio

Con una share poco sopra il 10 per cento, Rai1 si aggiudica la classifica degli ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera con la replica di Carràmba! Che sorpresa, che ha registrato l’10,99% di share media con 1,810 milioni di telespettatori. Settimana scorsa lo show con Raffaella Carrà di inizio anni 2000 aveva raccolto il 12,84% e 2,2 milioni. Seconda posizione per il docufilm Fabrizio De Andrè & PFM – Il concerto ritrovato su Rai3 con l’8,53% e 1,638 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 5,07% e 977 mila con il film How to be a latin lover. Chiude il podio lo show musicale Battiti Live su Italia1 all’11,59% e 1,572 milioni di contatti. Martedì scorso lo stesso programma aveva fatto l’11,91% e 1,7 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con la serie tv Mr Wrong – Lezioni d’amore su Canale5 all’8,78% e 1,425 milioni di spettatori, poi la serie I casi della giovane Miss Fisher su Rai2 al 6,05% e 1,109 milioni e il film Eliminators su Rete4 al 4,89% e 867 mila. Si chiude con il talk show In onda in prima serata su La7 al 3,81% e 705 mila contatti, poi il film Ex amici come prima su Tv8 al 2,3% e 430 mila e la pellicola Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita su Nove al 2,3% e 409 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Carràmba! Che sorpresa)