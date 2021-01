Can Yaman, il nuovo fidanzato di Diletta Leotta?

Studi in legge, goloso. Chi è il nuovo idolo Can

Corriere della sera, pagina 21, di Floriana Rullo.

Bello da perdere la testa. Ma non solo. Can Yaman è una sorta di nuovo Re Mida del mondo dello spettacolo. Tutti lo vogliono per pubblicità, film, copertine. E tutto ciò che l’attore turco tocca, che sia l’attesa pubblicità della De Cecco al fianco di Claudia Gerini con la regia di Ferzan Ozpetek, oppure Tudors, marchio di abbigliamento maschile turco che lo ha voluto come testimonial, o ancora la Geco, atelier di abiti vegans, sembra trasformarsi in oro. Capace di monopolizzare i social, in continua tendenza su Twitter, e di far parlare di sé, come per l’ultimo, presunto, flirt con Diletta Leotta, Yaman non piace alle fan soltanto per il suo fisico scultoreo, lo sguardo magnetico e il sorriso che conquista, ma soprattutto è adorato per il carisma che sembra capace di incollare allo schermo donne di tutte le età.

Non soltanto ragazzine, insomma, che in lui vedono il principe azzurro moderno, ma anche donne adulte che lo seguono nelle soap romantiche, chissà se con lo stesso sguardo sognante che una volta producevano alcuni romanzi Harmony… Anche per questo Can Yaman, 31enne nato a Istanbul, è stato fortemente voluto dalla Lux Vide diretta da Luca Bernabei per il reboot di Sandokan, con un compenso che si vocifera sia superiore al milione di euro. Le riprese inizieranno alla fine dell’estate sia in Italia, a Formello, vicino a Roma, sia all’estero.

Social star

Nell’attesa, le fan impazziscono letteralmente per lui. Attendono le sue storie sui social, vogliono conoscere i suoi gusti, quello che gli piace. Acquistano ogni prodotto di cui è testimonial. E lui, sempre disponibile con tutte, risponde ai messaggi. Dialoga con loro. Un comportamento insolito per una star in ascesa e richiesta in tutto il mondo. Quella a cui si assiste in Italia, ma anche in altri Paesi del mondo, è una vera «Can Yaman mania». È successo a Roma nei giorni scorsi quando – trasgredendo le regole dettate dall’emergenza Covid-19 -, le fan si sono radunate sotto l’albergo in cui Yaman era ospite per consegnare regali e fare un selfie con lui. Nemmeno una fotografia con il volto coperto dalla mascherina le ha fatte desistere. La voglia di incontrarlo era troppa.

Era già accaduto a Napoli e Milano nel suoi passati viaggi. E lui non se l’è sentita di dire di no. Anche se il prezzo da pagare è stata una multa da 400 euro. Perché, racconta l’attore, «è II modo che ho per ringraziare le “mie ragazze” per l’amore che mi dimostrano ogni giorno». Diventato famoso in Italia con la serie DayDreamer che, nemmeno a dirlo fa registrare ascolti record da quando è in onda su Canale5, Yaman piace perché rappresenta il ragazzo serio e riservato che tutte le mamme vorrebbero vedere al fianco delle proprie figlie. Per dirne una, è laureato in Legge.

(Nella foto Can Yaman)