Ascolti Tv 16 luglio: stravince Top Dieci in replica, crolla Masantonio, Nuzzi al 9,5%. De Rienzo su Rai2 (4,5%) e La7 (3,2%)

Ascolti, un altro clamoroso flop per la fiction Masantonio

Sette giorni prima erano stati i funerali di Raffaella Carrà a occupare mediaticamente la scena, anche in tv. Ieri, venerdì 16 luglio, per ricordare l’attore Libero Di Rienzo, prematuramente scomparso, Rai 2 ha proposto Smetto quando voglio-Masterclass e La7 ha trasmesso Fortapasc. In serata quindi Rai1 ha programmato la replica di Top10, mentre Canale 5 ha proposto un’altra puntata della fiction Masantonio. Le altre emittenti? C’era un altro film in griglia, sulla terza rete, un telefilm su Italia 1, e un montaggio di Quarto Grado a completare l’offerta. Ecco la graduatoria per ascolti.

Su Rai1 la replica di Top Dieci, con Carlo Conti alla conduzione, ha conquistato 2,453 milioni di spettatori con il 15,4%(1,523 milioni ed il 13,1% sette giorni prima)

Su Rete4 il montaggio del rotocalco di cronaca nera e varia attualità con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero,Storie di Quarto Grado, con una nuova intervista ad Anna Corona in primo piano, ha riscosso 1,3 milioni di spettatori ed il 9,5%(1,334 milioni di spettatori ed il 9,9% sette giorni prima).

Su Italia 1 per il telefilm in prima tv Chicago PD, 1,195 milioni di spettatori e 7,3% di share.

Su Rai3 il film Red Joan con Judi Dench è stato seguito da 1,067 milioni di spettatori con il 5,8%.

Su Canale 5 la fiction di produzione Masantonio – Sezione scomparsi, con Alessandro Preziosi, ha avuto 982mila spettatori e il 6%.

Su Rai2 il film Smetto quando voglio-Masterclass, con Edoardo Leo, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Valerio Aprea ha totalizzato 769mila spettatori e il 4,5%.

Su La7 la pellicola Fortapasc, con nel cast Libero De Rienzo, Ivano Marescotti, Gianfelice Imparato, Valentina Lodovini, Salvatore Cantalupo, Ennio Fantastichini, Daniele Pecci, Ernesto Mahieux, Michele Riondino, Renato Carpentieri ha conseguito 554mila spettatori con il 3,2% di share.

Inoltre, su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of è arrivato a 427mila spettatori e il 2,6%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha avuto 352mila spettatori con il 2%.

Emanuele Bruno

(nella foto un momento di Top Dieci)