Carlo Conti cerca talenti. Mandagli un video, dai!

visionerà i contributi inviati via web da chi ritiene di eccellere in vari campi. I migliori troveranno spazio nel mini talent show "Tocca a te", che RaiPlay metterà in onda in estate. Obiettivo è anche verificare se vi sono volti nuovi in grado poi di approdare alle reti generaliste.

Vanessa Incontrada continua con le fiction, ma si trasferisce da Rai1 a Canale5. Per l’ammiraglia pubblica aveva impersonato l’assistente sociale Angela Graziani in Come una madre, sei episodi in onda a febbraio 2020. Adesso invece sta per incominciare le riprese di Tosca, donna energetica in affari, traffici e amori nel mondo dell’ippica. Sarà la fiction di punta del tardo autunno Mediaset, che sta cercando di risalire la china delle serie originali e non più solo acquistando quelle straniere.

Roberto Benigni torna su Rai1 con Dante. Domani, il giorno che gli studiosi riconoscono come la data di inizio del viaggio nella Divina Commedia tutti i canali Rai saranno mobilitati ma il clou sarà la lettura del 25esimo canto del Paradiso da parte di Benigni in diretta dal Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica. Il collegamento sarà condotto da Serena Bortone. Alle 19,15 (perché alle 20,30 Rai1 trasmetterà la partita Italia-Irlanda del Nord). Contro il pallone nulla può nemmeno Dante.

Carlo Conti ingaggiato da RaiPlay per cercare talenti. Visionerà, insieme al suo team, i contributi inviati via web (www.rai.it/ toccaate, fino al 30 aprile) da chi ritiene di eccellere in vari campi. I migliori troveranno spazio nel mini talent show Tocca a te, che RaiPlay metterà in onda in estate. Obiettivo è anche verificare se vi sono volti nuovi in grado poi di approdare alle reti generaliste.

Un’altra proposta di RaiPlay è la versione italiana di Nudes, adattata dall’omonima serie norvegese. Dieci episodi di venti minuti ciascuno, il primo in onda il 20 aprile. Dice la regista Laura Luchetti: «È un onore lavorare a una delle prime serie originali di RaiPlay. Nudes è un progetto a cui tengo molto e che mi dà l’opportunità di raccontare in maniera approfondita e realistica il fenomeno del revenge porn, una realtà giovanile allarmante ed estremamente attuale».

Sabrina Ferilli dopo tanta promozione arriva su Canale5 con la fiction Svegliati amore mio, in onda da questa sera. Dice: «Cerchiamo di fare rumore su una vicenda contemporanea, che interessa tante comunità che vivono e respirano l’inquinamento causato dalle acciaierie. Le polveri incidono sulla salute delle persone, soprattutto dei più piccoli. Questa storia accende una luce su una situazione complessa, con la straziante problematica di dover scegliere tra salute e lavoro».

