Ascolti Tv 21 maggio: Top Dieci allunga sull’Isola, che soffre il fuoco amico di Nuzzi. Quarto Grado fa il record del 10,3% con le novità sul caso Pipitone

Ascolti, trend: Top Dieci rimane stabile, Ilary perde qualcuno tra i ‘soliti’ seguaci del venerdì. Fa il 10,3% Nuzzi, bene il film di Veltroni su Rai3 che supera di poco quello con Liam Neeson su Italia1

Coprifuoco allungato e Italia sempre più ‘libera’, venerdì 21 maggio, con quello che ne consegue per la società ma anche per la tv. Contro Carlo Conti con Top 10 su Rai1, Canale 5 schierava L’Isola dei famosi (ieri fuori Rosaria, Andrea in finale, al televoto Miryea e Fariba). Il resto della griglia era bene assortito: su Rai2 c’era il telefilm Ncis e poi Blue Bloods e su Rai3 il film C’è tempo. E poi c’era la sfida tra Gianluigi Nuzzi (con novità importanti su caso di Denise Pipitone), Diego Bianchi, Maurizio Crozza, con Italia 1 che, invece, proponeva l’action drama Taken3. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Rai1 la nuova puntata della seconda stagione di Top 10, con Carlo Conti alla conduzione e due squadre di vip (ieri Enrico Montesano, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli, con ospiti della serata Max Pezzali e Albano e Romina) a ricordare momenti di spettacolo e di vita attraverso le classifiche di consumo degli italiani, ha conquistato 3,232 milioni di spettatori ed il 16% (3,270 milioni e il 15,5% sette giorni prima)

Su Canale 5 per L’Isola dei Famosi, con Ilary Blasi alla conduzione, Massimiliano Rosolino inviato in Honduras, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini opinionisti, 2,520 milioni di spettatori ed il 15,7% tra le 21.48 e le 25.17 (2,796 milioni e 16,7% di share sette giorni prima).

Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,852 milioni e 10,3% (1,648 milioni di spettatori e 9% sette giorni prima).

Su Rai3 il film nazionale firmato Walter Veltroni, C’è Tempo, con Stefano Fresi, Simona Molinari, Giovanni Fuoco, Francesca Zezza, ha avuto 1,662 milioni di spettatori ed uno share del 7,1%.

Su Italia1 il film Taken 3-L’ora della verità, con Liam Neeson, Famke Janssen, ha portato a casa 1,651 milioni di spettatori e 7,1%.

Su Rai2 il telefilm Ncis a 1,347 milioni ed il 5,5% e Blue Bloods a 1,024 milioni e 4,5%.

Su Nove Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore, ha riscosso 1,064 milioni di spettatori ed il 4,5% (1,243 milioni di spettatori e 5,1% sette giorni prima).

Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi, Makkox, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata in squadra, ha conseguito 938mila spettatori ed il 5,5% (1,003 milioni di spettatori ed il 5,8% sette giorni prima).

Emanuele Bruno

(nella foto un frangente di Quarto Grado)