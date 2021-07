Ascolti tv 14 luglio digital e pay: il Calendario della A accende Sky. Tataranni con altre cinque proposte di ‘altre’ tv ben sopra il 2%

Il sorteggio della Serie A a 214mila su Sky. In prima serata, tra le native digitali free. Su Rai Premium Imma Tataranni 558mila e 3%. Sul 20 The Bourne Supremacy 425mila e 2,3%. Su RaiMovie C’è tempo 415mila e 2,2%. Su Iris The Man 390mila e 2%.

Ascolti tv altre, gruppi: altre Rai 7,84% nell’intera giornata e 7,73% nella prima serata; altre Mediaset 8,6% e 9,14%.

La Serie A, oltre al ciclismo, in primo piano nel menù sportivo mercoledì 14 luglio. Su Rai2 la tappa di salita vinta da Tadej Pogacar ha raccolto il 17,4% nella fase All’Arrivo. Su Sky il sorteggio del calendario della massima serie ha complessivamente avuto un ascolto medio di 214mila spettatori, con 157mila ascolti di flusso e l’1,4%. Alla sera tarda Calciomercato L’Originale ha raccolto 119mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Vince Rai Premium davanti a 20 e Rai Movie

In prima serata. Su Rai Premium Imma Tataranni ha raccolto 558mila spettatori e 3%. Sul 20 The Bourne Supremacy 425mila spettatori e 2,3%. Su RaiMovie C’è tempo 415mila spettatori e 2,2%. Su Iris The Man ha totalizzato 390mila spettatori con 2%. Sul Nove Fratelli d’Italia ha raccolto 360mila spettatori con il 2%. Su Tv8 Name That Tune a 354mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 Ashfall 308mila spettatori con l’1,8%. Su La5 Scusami ma ti chiamo amore ha avuto 305mila spettatori con l’1,67%. Su Cine34 Piedipiatti 252mila spettatori e 1,36%. Su TopCrime Law & Order 150mila spettatori e 0,76%. Su Italia2 Naruto Shippuden ha riscosso 94mila spettatori con 0,51%.

Su Real Time Shopping fora new penis ha ottenuto 91mila spettatori con 0,46%. Su La7d The Tudors consegna 54mila spettatori e 0,28%. In access. Su Tv8 4 Hotel ha riscosso 441mila spettatori con 2,3%. Su Rai4 Criminal Minds 366mila e 1,9%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 299mila spettatori con 1,6%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 237mila spettatori e 1,7%. Sul Nove Ristoranti da Incubo 144mila spettatori e 1%. Al Pomeriggio. Su Tv8 Per tutta l’Estate 216mila spettatori e 2,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento del sorteggio del calendario della Serie A)