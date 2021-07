Ascolti tv 14 luglio 2021: Piero Angela e Chi l’ha visto? al top, Canale5 battuta da Rai2 e Italia1

Ieri, mercoledì 14 luglio 2021, il programma scientifico Superquark 13,02%, Chi l’ha visto? 11,43% e la serie tv Delitti in Paradiso 7,11%.

Ascolti tv: Piero Angela torna su Rai1 e vince, ma Federica Sciarelli è a un passo

Su Rai1 è tornato Superquark 2021 con Piero Angela e ha vinto la gara degli ascolti tv delle reti generaliste, registrando il 13,02% di share media con 2,263 milioni di telespettatori. Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’11,43% e 2,071 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il programma di Federica Sciarelli aveva raccolto il 7,44% e 1,5 milioni. Chiude il podio la serie tv Delitti in Paradiso su Rai2 con il 7,11% e 1,394 milioni di contatti con il primo episodio e il 7,53% e 1,181 milioni con il secondo.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con la serie tv Chicago Fire su Italia1 al 7,18% e 1,224 milioni di spettatori, poi lo Speciale Uomini&Donne – La scelta che su Canale5 porta a casa un misero 7,2% con 1,224 milioni e il talk show Zona Bianca su Rete4 al 5,62% e 863 mila. Si chiude con Caccia a Hitler su La7 al 3,74% e 567 mila contatti, poi Fratelli d’Italia su Nove al 2% e 360 mila e il game show Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 al 2,2% e 354 mila. In access prime time D’amore e d’accordo su Real Time all’1,07%, mentre 4 Hotel su Tv8 al 2,3%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Piero Angela)