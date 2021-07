Ascolti tv 8 luglio digital e pay: Barbieri dorme anche sui sassi, Bonan late night show, Wimbledon col doppio su Sky. Rex è un evergreen

Bene 4 Hotel in Basilicata. In prima serata quattro sopra il 2% tra le native digitali free: Su RaiPremium Il Commissario Rex a 420mila con il 2,14%. Su Tv8 I Delitti del Barlume Azione e reazione a 414mila con il 2,3%. Su Iris Ballistic 387mila spettatori e 2,1%. Su Rai Movie The Crew Missione Impossibile 375mila e 2%.

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 7,75% nell’intera giornata e 7,5% in prima serata; altre Mediaset 8,1% e 8,5%

Una giornata ed una serata senza calcio continentale giocato, ma con tanti commenti e l’attesa della finale che monta, quella di giovedì 8 luglio. Sulla pay tv, con lo sport meno accesso sul tennis di Wimbledon, ieri a 50 spettatori complessivi sulla pay. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata è rimasto a 108mila spettatori con lo 0,9%. Inoltre su Sky Uno 4 Hotel ha conquistato 174mila spettatori di flusso e lo 0,9% e 293 mila complessivi.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: Rai Premium batte il BarLume

In prima serata. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 420mila spettatori con 2,14%. Su Tv8 I Delitti del Barlume Azione e reazione a 414mila spettatori con 2,3%. Su Iris Ballistic ha raccolto 387mila spettatori e 2,1%. Su Rai Movie The Crew Missione Impossibile a 375mila spettatori e 2%. Sul Nove I pinguini di mister Popper ha raccolto 330mila spettatori con 1,8%. Sul 20 Hunter’s Parayer ha conseguito 318mila spettatori con 1,7%. Su Rai4 la seconda stagione di MacGyver ha avuto 288mila spettatori e 1,7%. Su Real Time Matrimonio a prima vista Usa ha totalizzato 280mila spettatori con 1,5%. Su La5 Piccolo grande amore ha ottenuto 262mila spettatori con 1,7%. Su TopCrime The Closer 181mila spettatori e 0,92%. Su La7d per American Gigolò 147mila spettatori con 0,9%. Su Cine34 Perez 102mila spettatori con 0,6%. Su Italia 2 Warrior 65mila e 0,4%.

In access. Su Tv8 4 Hotel a 541mila e 2,8%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 344mila spettatori con 1,8%. Nel preserale. Su Tv8 Quattro Ristoranti 289mila spettatori con l’1,9%. Nel pomeriggio. Su TV8 il film Un’amica spietata ha raccolto 331mila spettatori con il 2,9%.

