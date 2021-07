Elodie alla conduzione de Le Iene

Elodie in pole position per condurre Le Iene Show su Italia1

La clamorosa e inaspettata uscita di Alessia Marcuzzi da Mediaset ha sparigliato le carte anche all’interno de Le Iene, programma di punta di Italia1, che l’anno scorso era condotto dalla Marcuzzi, appunto, Nicola Savino e la Gialappa’s Band. Questi ultimi sono in scadenza di contratto a dicembre, mentre pare che Savino non voglia più fare il programma, per dedicarsi alla nuova trasmissione Ritorno a scuola.

Davide Parenti, deus ex machina del programma di Italia1, avrebbe da tempo un pensiero fisso, ovvero quello di avere alla conduzione del programma Elodie, più volte ospite in trasmissione. La cantante, secondo le indiscrezioni registrate da TvZoom, avrebbe accettato, ma dichiarandosi disponibile solo da gennaio, perché prima sarebbe impegnata nel suo progetto musicale. A questo punto bisogna capire se il pressing di Parenti possa farle cambiare idea, per vederla in conduzione già dall’autunno.

Hannibal

(Nella foto Elodie)