Le Iene: Mediaset censura il servizio sui voli di Stato della Casellati

Iene: i voli blu di Casellati spariti dai siti di Mediaset

Il Fatto Quotidiano, pagina 3, di Ilaria Proietti.

Puff! Con un tocco di magia il servizio delle Iene sui voli di Stato di Maria Elisabetta Alberti Casellati andato in onda due sere fa è sparito nel nulla. Non compare più da nessuna parte, né sul sito né sulla pagina Facebook del programma e nemmeno sui canali Mediaset: peggio di una damnatio memoriae. E sì che aveva fatto il botto con 2,5 milioni di spettatori incollati alla tv a godersi le performance aree di Sua Presidenza. Che erano andate forti pure sui social, ad alimentare una polemica che va avanti da giorni senza che Casellati senta l’esigenza di dare conto degli oltre 120 voli che ha preso nell’ultimo anno per fare la spola tra Roma e Padova, ma pure per andare in vacanza in Sardegna come se il Falcon fosse un taxi personale.

Sentite qui il commento di Alessandro Di Battista che prende spunto dalla vicenda per bastonare i suoi ex compagni di strada del M5S. «In un Paese normale la seconda carica dello Stato pizzicata ad abusare dei suoi privilegi andrebbe a casa, e senza aereo blu stavolta. Da noi, salvo eccezioni, passatutto in cavalleria. Lo scoop l’ha fatto Repubblica, oggi ci apre il Fatto, ieri Le Iene hanno realizzato un servizio (condividiamolo)». Raccolgono l’invito in migliaia prima che lo stesso di Battista rinnovi l’appello a farlo subito nel timore che venga fatto sparire con la stessa modalità in cui è scomparso «misteriosamente» sui canali Mediaset.

«Il contenuto non è più disponibile perché potrebbe essere stato rimosso» si legge per esempio su Dagospia che sul servizio delle Iene Giulia Innocenzi e Marco Occhipinti ci si era buttato a pesce condividendo il contenuto dal sito delle Iene. A provare a cercarlo tramite Mediaset player viene segnalato che il video non è accessibile. Stessa solfa a usare altri link che danno «Errore404»: il servizio insomma pare che il Biscione l’abbia imbertato in maniera scientifica. Perché quelli andati in onda nella stessa puntata, quella del 4 maggio, sono ancora a disposizione e in bella vista.

(Nella foto Maria Elisabetta Alberti Casellati)