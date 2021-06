Gialappa’s Band: gli Europei commentati su Twitch in partnership con RDS Next

ANTEPRIMA TVZOOM - La mitica band commenterà il torneo europeo sulla piattaforma streaming di Amazon e in simultanea sulla social radio per Millennial e GenZ del gruppo RDS. E per la prima volta andranno in video.

Twitch dire Europei con la Gialappa’s Banda dalll’11 giugno all’11 luglio

Altro che boomer! La Gialappa’s Band sbarca su Twitch, la piattaforma streaming di Amazon, feudo dei creator più giovani. A 35 anni dal loro debutto su Radio Popolare, per i Mondiali del 1986, Marco Santin e Giorgio Gherarducci fanno un’altra piccola rivoluzione, infatti dall’11 giugno all’11 luglio commenteranno gli Europei di calcio sul loro canale Twitch e in contemporanea su RDS Next, la social radio dedicata ai millennial e alle generazioni Z e Alpha, interamente fatta dalle webstar più amate d’Italia. I Gialappi saranno in diretta dall’auditorium multimediale della sede milanese di RDS tutti i giorni per seguire le partite delle 21 dei gironi e le più importanti delle 18, poi dagli ottavi fino alla finale doppio appuntamento: ore 18 e 21.

Il programma in live streaming s’intitolerà Twitch dire Europei e avrà il commento tecnico a cura di Carlo Pellegatti e Giampaolo Gherarducci, storici telecronisti Mediaset, mentre è prevista la solita carrellata di ospiti celebri amici della Gialappa’s: ex calciatori, talent televisivi, comici, creator e gli ospiti “stranieri”, residenti in Italia, che tiferanno i loro Paesi d’origine. Ma la vera notizia è che per la prima volta i Gialappi andranno in video e non solo come voce fuori campo. Se non è una rivoluzione questa…

Carlo G. Lanzi

(Nell’immagine il logo della Gialappa’s Band)