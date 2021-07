Ascolti tv analisi 30 giugno: Bisciglia cala un po’ senza la Elia, ma in nottata manda Rai1 al 4%. Da Gentili tanti gruberiani: ma vince In Onda con Floris

Ascolti Tv, in nottata Canale 5 travolge tutte le altre reti. Resiste Mannoni, trainato da Sciarelli

E’ tornato Filippo Bisciglia con le storie di corna e acuta dialettica sentimentale che di stagione in stagione appaiono sempre di più già ‘scritte’, oltre che dagli autori, dalla testa confusa e creativa e dalle strategie incerte delle coppie partecipanti. Stavolta sono andati ad affrontare falò e tentazioni, sei sodalizi affettivi di persone normali, mentre l’anno scorso il cast estivo era stato rinforzato – ma sembra passato un secolo – da due coppie vip, con la pirotecnica dinamica dei rapporti tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane in primissimo piano. Temptation Island, comunque, con gli Europei di calcio in pausa, non ha fatto fatica a vincere la serata tv. Mercoledì 30 giugno il programma di Canale 5 è partito con 3,194 milioni ed il 20,96% tra le 21.30 circa e l’una di notte circa; l’anno scorso la prima puntata, con un bacino di pubblico più ampio, aveva avuto 3,7 milioni di spettatori ed il 21,6%.

Il principale concorrete dell’ammiraglia commerciale è stata Rai 3. L’ultima puntata stagionale di Chi l’ha visto?, non più incentrata sul caso di Denise Pipitone, ha ottenuto 2,036 milioni e 11,3%; sette giorni prima Federica Sciarelli aveva avuto 2,3 milioni di spettatori ed il 12,4%. Solo terza è arrivata l’ammiraglia pubblica con una pellicola meno nazionalpopolare del solito (La forma dell’acqua a 1,7 milioni e 9,4% di share). E dietro si è collocata la pellicola di Rai2 (Man on fire – Il fuoco della vendetta, con Denzel Washington) che ha ottenuto 1,325 milioni di spettatori e il 7,25%. Molto staccate dai primi sono arrivate, nell’ordine, Italia1, Rete4 e La7. Il remake di Point Break ha avuto 764mila spettatori e il 4%, mentre Giuseppe Brindisi con Zona Bianca si è attestato a 681mila spettatori e 4,05%. Più staccato è arrivato Andrea Purgatori, con lo Speciale Atlantide impegnato a ricordare il tragico G8 di Genova (291mila spettatori e 2%).

Co la spaccatura tra i Cinquestelle all’ordine del giorno, interessanti le dinamiche della sfida tra i talk d’informazione dell’access. Su Rai2 Manuela Moreno ha puntato sull’economia ospitando niente meno che Romano Prodi, Giulio Tremonti e Alberto Quadrio Curzio tra gli ospiti. Tg2 Post ha portato a casa 1,014 milioni di spettatori e il 5,1% di share, che sono un buon risultato per la trasmissione, anche se molto inferiore a quello ottenuto la sera prima ospitando Marco Travaglio. Interessante, da questo punto di vista, verificare gli effetti generati dalla libera uscita degli opinionisti lilligruberiani dopo la fine di Otto e Mezzo. Ieri, riuscendo a battere se non altro Rai2, su Rete4 Veronica Gentili ha schierato a Stasera Italia News una tipica formazione ottoemezziana: Pierluigi Bersani, Alessandro Sallusti, Antonio Padellaro, Pietrangelo Buttafuoco. La trasmissione ha comunque ottenuto 1,081 milioni e 5,8% con la prima parte e 1,186 milioni di spettatori e 6% di share nella seconda parte, quella cioè a più diretta contrapposizione con Moreno. Ha vinto la fascia nel genere talk, per una volta, la nuova coppia di In Onda. Ma Concita De Gregorio e David Parenzo, oltre a Ferruccio De Bortoli, hanno avuto un ospite della rete come Giovanni Floris, capace di dare ritmo, ad ‘aiutarli’.

Le altre partite di giornata. Le papere battone le repliche di Amadeus

In access. Su Rai1 Soliti Ignoti in replica ha ottenuto 3,123 milioni di spettatori con il 15,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 3,3 milioni di spettatori con uno share del 16,8%. Su Italia1 CSI 1 milione di spettatori con il 5,22%. Su Rai3 Nuovi eroi è stato visto da 921mila spettatori e il 5% e Un Posto al Sole a 1,5 milioni di spettatori e 7,7%. Nel preserale su Rai1 Reazione a catena 2,376 milioni e 21,6% e 3,442 milioni e 25,2%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1,087 milioni di spettatori con 10,4% di share e 1,8 milioni di spettatori con il 13,7% di share. Su Rai3 Tg Regione a 2,054 milioni e il 14,2%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina Estate 17,3%, Dedicato 15,2%. Su Rai3 Agorà Estate 7,5%, Elisir d’Estate 5%. Su La7 Omnibus 3,6%, Coffee Break 3,7%. A mezzodì. Su Rai1 Don Matteo 12% e 12,1%. Su Canale 5 la replica di Forum al 14,1%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,8%. Su Rete4 Il Segreto 2% di share, La signora in giallo 4,3%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,94% e 3,5%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Il pranzo è servito 12,8%; Il Paradiso delle Signore 10,5% in replica, Estate in diretta 12% e 17,4%. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 17,7%, Mr Wrong 16,6%, Love is in the air 16,3%, Pure Country 9%. Su Rai2 Tour de France 7,65%. Su Italia1 I Simpson 4,8%, 4,5%. Su Rai3 Geo Magazine 6,8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6,4%. Su La7 Eden 2,1%. In seconda serata. Su Rai1 Source Code 4,3%. Su Canale 5 Tg5 Notte 12,6%. Su Rai2 Anni20 Estate 2,8%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 7,85%. Su Italia1 Amici per la morte 4,75%, su Rete4 Effetto Notte a 1,8%. Alle 20 Tg1 a 4,043 milioni e 24,1%; Tg5 a 3,068 milioni e 17,96%; e TgLa7 a 931mila e 5,45%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Temptation Island)