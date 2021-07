Ascolti tv 30 giugno 2021: Temptation Island doppia il film da Oscar di Rai1

Ascolti tv: Canale5 davanti al programma di Federica Sciarelli su Rai3

Un’altra serata senza calcio sulle reti generaliste, in attesa dei Quarti di finale di Euro 2020 da venerdì, con il debutto di Temptation Island su Canale5 che ha registrato il 20,96% di share media con 3,194 milioni di telespettatori. Il programma di Maria De Filippi ha raccolto il 53% delle donne dai 15 ai 24 anni, contro il 48% dell’edizione 2020. Anche l’età media si è abbassata a 45 anni, tre anni meno dell’anno scorso. Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con l’11,28% e 2,036 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 12,35% e 2,3 milioni. Chiude il podio Rai1 con la replica del film premio Oscar La forma dell’acqua – The Shape of Water con il 9,37% e 1,708 milioni di contatti.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Man on Fire – Il fuoco della vendetta su Rai2 con il 7,35% e 1,325 milioni di spettatori, poi il film Point Break su Italia1 con il 4,02% e 764 mila e il talk show Zona Bianca su Rete4 con il 4,05% e 681 mila. Si chiude con il talk show Accordi&Disaccordi su Nove al 2,4% e 480 mila, poi la replica di Name that Tune – Indovina la canzone su Tv8 all’1,9% e 335 mila e lo speciale Atlantide su La7 dedicato al G8 di Genova del 2001 con il 3,32% e 282 mila contatti, a seguire il film Diaz all’1,68% e 295 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Temptation Island)