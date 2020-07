Ascolti tv analisi 28 luglio: lo schiaffo di Elia fa il picco a 39,1%. Valle 9,4%, Inter 5,9%. Con Fauci e senza B.B. resuscitano Telese e Parenzo

Ascolti, dinamiche. La partita Inter-Napoli fa meglio dei film e dei telefilm e batte pure il prolungamento del talk de La7.

Il contesto: Anna Valle in replica contro Filippo Bisciglia, Inter-Napoli su Sky, telefilm polizieschi, un film, un solo talk in prime time

Una sfida impari tra le ammiraglie – ma con il calcio in primo piano in prima serata – martedì 28 luglio in tv, con Inter-Napoli che ha appassionato 1,1 milioni di spettatori con il 5,95% di share arrivando dietro le big generaliste. Su Rai1 la replica della fiction ‘materana’ Sorelle, con Anna Valle protagonista, ha ottenuto solo 1,746 milioni di spettatori ed il 9,4% (1,930 milioni di spettatori e il 10,5% di share sette giorni prima). Dall’altra parte della barricata il docureality top di Canale 5, Temptation Island, con Filippo Bisciglia alla conduzione, trasmesso anche al martedì alla penultima puntata, ha avuto 3,7 milioni di spettatori ed il 24% (nella puntata precedente 3,727 milioni di spettatori ed il 23,7%). Il cinico gioco delle coppie ha fatto un picco di ascolti da 4,2 milioni di spettatori (22%) con il primo falò, quello di Antonio e Annamaria, usciti assieme dalla trasmissione. E poi ha raggiunto il 39,1% di share nel confronto finale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, caratterizzato dallo schiaffo di Antonella al fidanzato.

Sul terzo gradino del podio si è collocata come detto la partita su Sky. Il calcio ha corso però sulla stessa linea di Italia 1: il telefilm Chicago PD ha raccolto 1,085 milioni di spettatori e il 6,1% di share. E quasi alla stessa velocità stavolta è andata anche La7: In Onda-Focus, con Luca Telese e David Parenzo alla conduzione e tra gli ingredienti un’intervista ad Anthony Fauci, con tra gli ospiti Stefano Feltri, Stefano Zurlo, Sigfrido Ranucci, Massimo Galli, Andrea Purgatori, Tiziana Ferrario, ha avuto 972mila spettatori e il 5,1%; sette giorni prima, con la concorrenza di #Cartabianca e Bianca Berlinguer, il talk si era fermato a 587mila spettatori e il 3,2%. In coda su Rai3 il telefilm Bodyguard ha avuto 895mila spettatori e 4,6%, su Rete4 il film Giù al nord 848mila spettatori e il 4,6%, mentre ha funzionato male il mix di Rai2 (90° Gol Flash a 947mila spettatori e 4,6%, Squadra Speciale Cobra 11 a 673mila spettatori e 3,6%).

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00. Tg1 a 3,9 milioni (23,4%); Tg5 a 3,048 milioni (17,8%); TgLa7 752mila (4,4%).

In access tra i talk ha vinto Rete4, con Veronica Gentili che batte ancora i maschi in competizione. Stasera Italia con Laura Boldrini, Giulio Tremonti, Sandro Gozi, Raffaele Fitto, Massimo Galli tra gli ospiti, ha conquistato 969mila spettatori e il 5,2% di share e poi 1,050 milioni e 5,3% nella seconda parte. Su La7 In Onda in versione standard con Maurizio Landini tra gli ospiti di Luca Telese e David Parenzo ha conseguito 975mila spettatori e 5%. Su Rai2 Tg2Post con Luca Salerno alla conduzione e tra gli ospiti Lorenzo Fontana e Gennaro Sangiuliano ha avuto 703mila spettatori e il 3,5%.

Nella stessa fascia: su Rai1 Techetechete raccoglie 3,6 milioni di spettatori e il 18,3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,9 milioni di spettatori con uno share del 14,8%.

Nel preserale vince Rai1 con le nuove puntate di Reazione a Catena. Su Rai1 Reazione a Catena 2,3 milioni di spettatori e 21,8% e 3,568 milioni di spettatori e 26%. Su Canale 5 in replica The Wall a 1,1 milioni di spettatori e 11% e 1,6 milioni di spettatori e 12,4%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate al 15,3% di share e C’è tempo per al 12,8% di share. Su Rai3 Agorà Estate al 6,7%. Su La7 Omnibus al 4% e Coffee Break al 5%.

A mezzogiorno su Rai1 Don Matteo 12,5% e 13,2%. Su Canale5 Forum in replica 14,1%. Su Rai3 Mia manda Rai3 5,8%, Tutta salute 5,9%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 5,3% e 3,1%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 11,5% e Il Paradiso delle signore in replica 11,1%. La Vita in Diretta 14,5%. Su Canale5 Beautiful 17,8%, Una Vita 17,8%, Daydreamer 21%%, Il Segreto al 15,6%, Inga Lindstrom 11,7%. Su Rai 2 Resta a casa e vinci 2,5%.

In seconda serata oltre che a Temptation Island dominante: su Rai 1 Codice la vita è digitale 4%. Su Canale 5 Tg5Notte 15,9%. Su Rai 2 Novantesimo Minuto Notte Gol raccoglie il 4,3%. Su Rai3 Tg3 Linea Notte 3,1%.

(Nella foto un momento clou di Temptation Island)