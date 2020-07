Ascolti tv analisi 23 luglio: Bisciglia al top con la Elia e il falò di Antonio e Annamaria. Telese/Parenzo meglio con l’ossessione Azzolina

Temptation Island fa il record di share (23,7%) e stacca Nessuno mi può giudicare (13,5%) puntando molto sul caso Antonella Elia/Pietro Delle Piane. Sotto le attese la Lazio su Dazn, Telese e Parenzo stavolta battono la replica de I Legnanesi e Strabioli. In access Tg2 Post rilancia i virologi e supera In Onda con Ilaria Cucchi e Gentili con Zingaretti e Gelmini.

Ascolti tv dinamiche: Filippo Bisciglia al top di ascolti con il caso Elia/Delle Piane a 4,1 milioni; share oltre il 38% con Antonio e Annamaria al falò di confronto.

In prima e seconda serata il docureality stronca la commedia di Milani all’ennesimo passaggio

Era una commedia con Raoul Bova e Paola Cortellesi, Nessuno mi può giudicare (arrivati a dignitosa distanza con 2,582 milioni e 13,5% su Rai1) ad affrontare le lune e i falò di Temptation Island, ieri sera in tv, giovedì 23 luglio. La settimana prima con la crisi tra Ciavy e Valeria, Filippo Bisciglia su Canale 5 aveva avuto 3,770 milioni di spettatori ed il 22,6%; nella puntata ancora precedente il docureality aveva avuto 3,550 milioni di spettatori ed il 21,3%. Ieri, i fari sono rimasti puntati a lungo sui vip Antonella Elia e Pietro Delle Piane in avvio, per poi affrontare nel falò collocato nel finale gli sconquassi della coppia formata da Annamaria e Antonio. Il programma, che ieri si è concluso a metà del confronto tra la coppia appena citata, ha avuto un numero di spettatori che è leggermente calato rispetto a sette giorni prima, a 3,727 milioni di spettatori, ma con il bacino complessivo del mezzo di molto ridotto lo share ha raggiunto il record, a quota 23,7%. Bisciglia ha fatto il picco di ascolti con il caso Elia/Delle Piane superando 4,1 milioni alle 22.35; lo share è arrivato oltre il 38,3% con Antonio e Antonella al falò di confronto, alle 24.27.

Tutte le altre reti sono rimaste sotto quota un milione. Appaiate hanno corso Italia1 e Rai2. Il film di Italia 1, Apes Revolution-Il pianeta delle scimmie, ha totalizzato 939mila spettatori e 5,1%. Sulla seconda rete, invece, dopo Novantesimo Goal (1,1 milioni di spettatori e il 5,5%) i telefilm sono rimasti sotto il 5%: Hawaii Five-0 ha ottenuto 896mila spettatori ed il 4,5%, Ncis New Orleans 794mila spettatori e 4,6%.

In una serata col calcio debole (su Dazn 209 la Lazio all’1,4%), In Onda Focus ha ancora una volta puntato su Lucia Azzolina, con la ministra dell’istruzione che pare una vera e propria fissazione di Luca Telese e David Parenzo. Proponendo poi un segmento economico ed ‘europeo’ con Mario Monti e Gianluigi Paragone, il prolungamento della trasmissione de La7 ha riscosso 710mila spettatori ed il 3,9%, battendo la concorrenza di Rete4 (I Legnanesi 680mila spettatori e 3,8%) e Rai3 (In Arte Patty Pravo 665mila spettatori ed il 3,5%).

Le altre partite della giornata

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 Techetechete 3,079 milioni di spettatori con il 15,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,860 milioni di spettatori con uno share del 14,6%.

Più accesa la partita dei talk. Su Rai2 Tg2 Post con Franco Locatelli, Massimo Galli e Laura Berti tra gli ospiti di Luca Salerno, ha raccolto 1,001 milioni di spettatori e il 5,1% di share. Su La7 In Onda, con Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Federico Rampini e Carlo Bonini da Telese e Parenzo ha avuto 976mila spettatori e il 5%. Su Rete4 Stasera Italia con Nicola Zingaretti, Mariastella Gelmini, Fabrizio Del Noce, Cesare Damiano, ha ottenuto 828mila e 4,5% e poi 900mila e il 4,5%.

Per le news delle 20.00 questo il bilancio. Per il Tg1 3,589 milioni e 21,4%; per il Tg5 2,932 milioni e 17,2%; per il TgLa7 668mila e 3,9%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,072 milioni di spettatori ed il 19,8% e 3,173 milioni di spettatori ed il 22,9%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 1,167 milioni spettatori ed 11,6%, Avanti un Altro 1,895 milioni di spettatori ed il 14,5%.

In seconda serata su Rai1 Le Vie dell’Amicizia: Concerto per la Siria, con Riccardo Muti al 3,1% di share. Su Canale 5 TG5 Notte al 15,4% dopo Temptation Island. Su Rai2 Novantesimo Minuto Notte Goal 4,2%. Su Italia1 Pressing Serie A 3,8%.

Ascolti tv daytime

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 15,7% di share e C’è tempo per 13,1% di share. Su Rai3 Agorà 6,7%, Mi Manda Rai3 Estate 4,3%. Su La7 Omnibus 3,4%, Coffee Break 3,4%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo 11,3% e 12,3%. Su Canale 5 Forum 15,1%. Su Rai3 Tutta Salute 5,4%, Quante Storie 6,7% e 5,1%. Su La7 L’Aria che Tira fa 4,4% nella prima parte, 3% nella seconda parte. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto l’8,1%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,5% e Il Paradiso delle Signore 10,9%; La Vita in Diretta Estate al 14,2%. Su Canale5 Beautiful 18,3%, Una Vita 19,3%, Daydreamer 21,4%, Il Segreto 16,3%, Rosamunde Pilcher 12,2%. Su Rai 2 Resta a casa e vinci 2%, L’Italia che Fa 1,3%. Su Rai3 Geo magazine a 5,6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 6,4%.

Emanuele Bruno

(un momento critico di Temptation Island)