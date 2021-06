Ascolti tv 28 giugno analisi: Mbappè diventa Mr. Wrong (60%), ma Francia-Svizzera (35,9% +6,4%) non è da record. De Gregorio, Autieri, Insinna, Capua al via

Francia-Svizzera fa 7,4 mln su Rai1 e 1,3 mln su Sky e si colloca dietro Portogallo-Belgio tra le partite (senza la nostra Nazionale) più viste del torneo. Boom sulla parata di Yann Sommer. In Onda pareggia con Gentili in sovrapposizione e batte Moreno, in chiaroscuro le novità del daytime Rai.

Ascolti Tv, Europei calcio al pomeriggio: Croazia-Spagna ha avuto 905mila spettatori ed il 6,6% su Sky con le furie rosse qualificate ai supplementari.

Tirato da Can, si potrebbe dire, il penalty che ha mandato i rossocrociati nei quarti. Decide la lotteria dei rigori, in Francia-Svizzera, dopo che al pomeriggio la Spagna si era salvata ai tempi supplementari (905mila spettatori e il 6,6% per la sfida ai supplementari con la Croazia su Sky). Hanno preso un andazzo spumeggiante ed emozionante gli Europei di calcio, e ieri dopo il Portogallo campione continentale è uscita di scena pure la Francia campione del mondo. Lunedì 28 giugno su Rai1 Francia-Svizzera, terminata tre a tre nei tempi regolamentari e poi anche supplementari, e decisa dall’errore dal dischetto di Kylian Mbappè, ha avuto 7,4 milioni di spettatori ed il 35,9%. Su Sky la partita ha conquistato 1,3 milioni di spettatori ed il 6,4% di share. Non si tratta quindi del match più visto senza l’Italia in campo. Domenica sera, infatti, Belgio-Portogallo, che decideva chi si sarebbe accoppiato agli Azzurri nei quarti e metteva in campo l’uno contro l’altro Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, aveva avuto 7,915 milioni di spettatori ed il 38,9% sull’ammiraglia pubblica e 1,360 milioni e il 6,7% su Sky. A fare il botto, comunque, è stata l’appendice dei penalties, con Rai1 che ha avuto 8,358 milioni di spettatori ed il 49,44% di share e Sky a 1,496 milioni ed 8,9%. La parata del portiere svizzero, quindi, ha avuto una platea complessiva di quasi il 60%.

Ovviamente travolta la concorrenza. Ieri su Canale 5 la soap turca Mr. Wrong-Lezioni d’amore, con Can Yaman protagonista, è calata a 1,486 milioni e 8,1% (1,670 milioni sette giorni prima). L’ammiraglia Mediaset stavolta ha vinto il confronto con Rai3. La replica di Report, infatti, ha avuto 1,2 milioni ed il 5,8%. Rai2 si è difesa decentemente con i telefilm (Hawaii Five-0 a 1,014 milioni di spettatori e 4,6% e Ncis New Orleans a 732mila e 3,5% di share) che hanno fatto come il film di Italia 1 (Il settimo figlio a 838mila e 4%). Staccato da Sigfrido Ranucci, Nicola Porro. Su Rete 4 Quarta Repubblica parlando molto della contesa tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte ha infatti riscosso 789mila spettatori ed il 4,7%(1,037 milioni di spettatori con il 6,3% di share sette giorni prima). In coda è arrivata la miniserie di La7, Dieci piccoli indiani, che ha avuto 245mila e 1,4% di share.

Le altre partite di giornata: Bene il nuovo mattino Rai, discreto il pomeriggio, sfonda Notti Europee

In access. Su Rai1 il prepartita a 5,247 milioni e 27,6%. Su Canale5 Paperissima Estate 2,661 milioni di spettatori con il 12,6%. Su Italia1 C.S.I. 908mila spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Nuovi eroi 1,042 milioni di spettatori e 5,5% e Un Posto al Sole 1,444 milioni di spettatori e 6,9%. Su La7 per In Onda, con Concita De Gregorio alla conduzione 1 milione e 4,8% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia News, 954mila e 5% di share e 960mila e 4,5%. Su Rai2 Tg2 Post, ha avuto 810mila spettatori ed il 3,75%. In preserale. Su Rai1 Reazione a catena a 2,391 milioni di spettatori e 20% e 3,4 milioni di spettatori e 23,4%. Su Canale5 Caduta libera in replica 1,2 milioni di spettatori e 10,7%, Caduta libera 1,9 milioni di spettatori con il 13,56%. Su Rai3 il TGR 1,983 milioni di spettatori e 12,94%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate 18,7% e Dedicato 17,64%; Don Matteo 12,6% e 12,5% di share. Su Rai3 Agorà Estate 6,1% e 5,4%, Elisir Estate 4,17%. Su La7 Omnibus 3,6%, Coffee Break 3,3%. A mezzodì su Rai1 Il pranzo è servito con Flavio Insinna alla conduzione 15%. Su Canale 5 Forum in replica a 14,4%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,7%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share, La Signora in Giallo 4,4%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,5% e 3,6%. Al pomeriggio su Rai1 Il paradiso delle signore in replica 9,3% e Estate in diretta 11,73% e 17% di share. Su Canale5 Beautiful 18%, Una Vita 18,4%, Mr Wrong-lezioni d’amore 16,44%, Love is in the air 16,3%. Amore improvviso 9,6%. Su Rai2 Tour de France 7,7% (all’arrivo 12,44%). Su Rai3 Geo Magazine 5,7%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,34%. Su La7 Eden 1,8%.

In seconda serata su Rai1 Notti Europee 20,3%. Su Canale Tg5 7,1%. Su Rai2 in prima visione free The Blacklist 2,2%, 2,3%. Su Rai 3 Linea Notte 6,1%. Su Italia1 True legend 3,1%. Su Rete 4 A prova di spia 3,6%. Alle 20: Tg1 4,1 milioni e 23,5%, Tg5 2,975 milioni e 16,6%; TgLa7 a 1 milione e 5,54%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il momento chiave di Francia-Svizzera)