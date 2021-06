Ascolti tv 21 giugno 2021: Finlandia-Belgio su Rai1 vince quasi d’inerzia. Poi Report

Ascolti tv: gli Europei di calcio continuano a vincere le serate televisivi

Dopo il botto del giorno prima con l’Italia in campo, ieri sera Rai1 ha vinto ancora la gara degli ascolti tv delle reti generaliste grazie a Finlandia-Belgio, ma con dati molto ridimensionati e quasi per inerzia: 19,89% e 4,175 milioni di tifosi collegati. Seconda posizione per Report su Rai3 che ha registrato il 9,93% di share media con 2,007 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma d’inchieste di Sigfrido Ranucci aveva raccolto l’8,67% e 1,895 milioni. Medaglia di bronzo per la serie tv Mr. Wrong – Lezioni d’amore su Canale5 con il 9,01% e 1,670 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa fiction aveva portato a casa il 9,825 e 1,971 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica prosegue con la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 con il 5,73% e 1,243 milioni, poi il talk show Quarta Repubblica su Rete4 con il 6,26% e 1,037 milioni e il film La furia dei Titani su Italia1 con il 4,01% e 809 mila. Si chiude con il film Fawless – Un colpo perfetto su La7 con il 3,54% e 692 mila contatti, poi la pellicola La mia vita è uno zoo su Nove al 2% e 372 mila e la serie tv Gomorra su Tv8 all’1,7% e 345 mila.

Ascolti daytime

In access prime time la replica di 4 Hotel su Tv8 al 2,1%, mentre Love Island su Real Time allo 0,9%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto un momento di Finlandia-Belgio)