Ascolti Tv 27 giugno: Lukaku e Ronaldo fanno il record e gli italiani ora sanno cosa gli tocca. Scotti in replica salva l’onore di Canale5

E’ stato ancora il calcio, ma stavolta senza l’Italia in campo, a dettare legge. Alla sera, con Inter-Juve sotto traccia e la scelta del prossimo avversario dell’Italia in primo piano, il match di Siviglia ha superato 9,2 milioni tra visione in chiaro e a pagamento. La replica di The Winner Is su Canale 5 fa il 10% e precede il telefilm di Rai2

Ascolti Tv calcio: Olanda-Repubblica Ceca alle 18, solo su Sky, a 935mila spettatori ed il 7,3% con l’inattesa eliminazione degli orange

I Motori e il ciclismo, con la seconda tappa del Tour de France hanno provato ieri – almeno in day time, domenica 27 giugno – a scalfire la centralità degli Europei di calcio, che hanno proposto Olanda-Repubblica Ceca alle 18.00 (solo su Sky a 935mila spettatori ed il 7,3% con l’inattesa eliminazione degli orange) e, soprattutto, Belgio-Portogallo alla sera sia su Rai1 che sulla pay con quasi 9,3 milioni di spettatori complessivi ed il 45,5%. La partita terminata uno a zero per i belgi, con l’eliminazione di Cristiano Ronaldo dalla competizione, ha avuto ben 7,915 milioni di spettatori ed il 38,9% sull’ammiraglia pubblica e 1,360 milioni e il 6,7% su Sky (terzo risultato di serata in assoluto per la pay). Si tratta – se si tolgono dal novero finali e semifinali dei grandi tornei internazionali – di una delle partite senza l’Italia più viste di sempre. Basti pensare che la recente finale di Champions League, Chelsea- Manchester City ha avuto 4,795 milioni di spettatori e 21,7% su Canale 5 e 1,058 milioni di spettatori con il 4,8% su Sky.

Ai Mondiali del 2018, su Canale5 poche partite avevano superato questa soglia complessiva: Brasile-Belgio, a 9,435 milioni e 44,53% ai quarti; le semifinali, Francia-Belgio a 10,2 milioni ed il 46,5%, e Croazia-Inghilterra, a 10,785 milioni e 47,2%; la finale Francia-Croazia, a 11,688 milioni e 66,6%). Inoltre sull’ammiraglia pubblica il pre e il post partita hanno avuto 4,914milioni di spettatori ed il 26,8%. Fino a ieri sera il miglior risultato di un incontro senza l’Italia in campo era stato quello di Germania-Francia, a 8,274 milioni di spettatori e il 36,7% Rai+Sky (7,074 milioni di spettatori e il 31,2% e 1,2 milioni di spettatori con il 5,5% di share). Inoltre Francia-Portogallo, aveva riscosso 6,4 milioni di spettatori e il 30% di share su Rai1 e 490mila spettatori e il 2,3% di share su Sky.

Un bilancio esaltante, quello del confronto tra Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, che aveva un doppio motivo di interesse per il pubblico italiano. Perché vedeva sfidarsi il centravanti dell’Inter e quello della Juventus, e perché decideva quale squadra avrebbe incontrato i nostri Azzurri nei quarti di finale. In prima serata Canale5 si è difesa dignitosamente con la replica di The Winner Is (1,627 milioni e 10%). Dietro l’ammiraglia commerciale ha corso Rai2. Alla terza prova, infatti, Delitti in Paradiso ha conseguito 1,251 milioni e 6,3% di share, salvando più che ampiamente la faccia. Distribuito in maniera frammentata il resto del consenso degli spettatori, ridotto a briciole: su Rai3 Kilimangiaro Estate è arrivato a 645mila e il 3,3%, facendo più ascolti e share della replica di Colorado (su Italia1 a 513mila spettatori con il 3% di share). Più o meno sulla stessa linea ha corso anche il film vintage di Rete 4 (Anche gli angeli mangiano fagioli a 437mila spettatori con il 2,8% di share). In coda più staccato è arrivato il film cult su La7, Indovina chi viene a cena, a 345mila e 1,9%.

Le altre partite di giornata. Notti Europee va molto meglio del solito. Saluta bene la Venier, e c’era anche la Fialdini

In access. Su Canale5 Paperissima Sprint 1,951 milioni di spettatori e 10,7%. Su Italia1 C.S.I. 758mila spettatori e 3,2%. Su Rai3 Sapiens – Files 720mila spettatori e 3,9%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend 820mila e 4,7% nella prima parte e 781mila spettatori e 4% nella seconda parte. Su La7 La7 20 – Un Racconto Italiano a 247mila spettatori e 1,3%. Nel preserale Su Rai1 Reazione a Catena a 2,281 milioni di spettatori e 18,3% e 3,139 milioni e 21,8%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1,190 milioni di spettatori ed il 9,8%, mentre Caduta Libera! ha riscosso 1,576 milioni di spettatori e 11,2%. Su Rai3 Tg Regione 1,8 milioni di spettatori pari al 12,2%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia a 16,5% nella presentazione, 20,6% nella prima parte, 24,7% nella seconda parte. Dreams Road 17,9%, A Sua Immagine 15,9%, Santa Messa 19,3%. Su Canale5 il TG5 delle 8 16,9%, Santa Messa 13,4% di share. A mezzodì. Su Rai1 Angelus 21%, Linea Verde 22,8%. Su Canale 5 Le Storie di Melaverde 8,7% e 10,8%, Melaverde 14,5%. Al pomeriggio Su Rai1 Domenica In 17,5% nella prima parte e 16,7% nella seconda parte, Da noi a ruota libera al 14,8%. Su Canale5 L’Arca di Noè 15,2%, Beautiful 13,4%, Una Vita 12,9%, L’Isola di Pietro 6,9%. Su Rai2 il Tour de France 7,7% e 7,5%. Su Rai3 Kilimangiaro Collection 5,8%. In seconda serata. Su Rai 1 Notti Europee 16,1%. Su Canale 5 Tg5 Notte 9% di share. Su Rai2 The Blacklist 4,3% e 3,9%. Su Italia1 I Soliti Idioti 5%. Su Rai3 Tg3 Mondo 4,9%. Su Rete4 Hamburger Hill 2,1%. Le news delle 20. Tg1 a 3,970 milioni e 24,8%; Tg5 a 2,592 milioni e 15,9%. TgLa7 a 652mila e 4%. Alle 13.30 Tg1 a 3,8 milioni e 27%.

Emanuele Bruno

(Un momento di Portogallo-Belgio)