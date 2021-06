Ascolti tv 28 giugno 2021: Mbappè ai rigori peggio di Ronaldo e Lukaku

Ascolti tv: Francia-Svizzera su Rai1 stravince la serata

Solo Europei in televisione, con i Campioni del mondo transalpini impegnati con la Svizzera, vittima sacrificale. Ma il calcio è imprevedibile, così gli elvetici battono i francesi ai rigori e passano ai Quarti di Finale di Euro 2020. Ieri sera, infatti, Francia-Svizzera ha registrato il 35,89% di share media con 7,405 milioni di tifosi collegati su Rai1. Mbappè fa peggio dei big player della sera prima, quando domenica sera Portogallo-Belgio con Ronaldo e Lukaku aveva raccolto il 38,87% e 7,9 milioni. Seconda posizione per la serie tv Mr Wrong – Lezioni d’amore su Canale5 con l’8,06% e 1,486 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva portato a casa il 9,01% e 1,6 milioni. Si chiude il podio con Report su Rai3 al 5,78% e 1,232 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma di Sigfrido Ranucci aveva fatto l’8,67% e 1,8 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con la serie tv Hawaii Five-0 su Rai2 al 4,62% e 1,014 milioni di spettatori, poi il film Il settimo figlio su Italia1 al 3,97% e 838 mila e i talk show Quarta repubblica su Rete4 al 4,67% e 789 mila. Si chiude con la serie tv Gomorra su Tv8 all’ 1,7% e 367 mila contatti, poi il film Flightplan – Mistero in volo su Nove all’1,5% e 318 mila e la miniserie Dieci piccoli indiani su La7 all’1,40% e 245 mila contatti.

In daytime il debutto de Il pranzo è servito su Rai1 con Flavio Insinna ha registrato il 15% di share media, alzando dell’1,2% la media di rete nella fascia dalle ore 14 alle 15. In access prime time Love Island su Real Time all’1,08%, mentre In onda su La7 debutta al 4,8%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Francia-Svizzera)