Ascolti tv 24 giugno digital e pay: La Copa per i super appassionati. Barbieri in evidenza in Maremma, Marella sul Garda. Iris mena duro con Bruce Lee

In trentaduemila hanno seguito live Uruguay-Bolivia. In prima serata tre native digitali free sopra il 2%: Su Iris I tre dell’operazione drago 540mila e 2,9%. Su Rai Movie Broken City 500mila e 2,7%. Su Tv8 I Delitti del Barlume- La briscola in cinque 427mila e 2,3%.

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 7,7% nell’intera giornata e 7,9% in prima serata; altre Mediaset 9,4% e 8,9%.

Una giornata ed una serata senza calcio continentale giocato, quella di giovedì 24 giugno per la pay tv, con la Copa America in nottata per i super appassionati. In trentaduemila su Sky, comunque, hanno seguito live Uruguay-Bolivia. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata senza il traino degli Europei, è calato a 89 mila spettatori. Su SkyUno Bruno Barbieri 4 Hotel, ha ottenuto in Maremma 285mila spettatori complessivi (175mila e 0,9% di flusso). In seconda serata Paola Marella con Un sogno in affitto, ha conseguito 100mila spettatori con la puntata sul Lago di Garda.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince il film di Iris sul kung fu

In prima serata. Su Iris I tre dell’operazione drago con Bruce Lee protagonista ha raccolto 540mila spettatori e 2,9%. Su Rai Movie Broken City a 500mila spettatori e 2,7%. Su Tv8 I Delitti del Barlume- La briscola in cinque a 427mila spettatori con 2,3%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 321mila spettatori con 1,6%. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei ha raccolto 286mila spettatori con 1,5%. Su Rai4 la seconda stagione di MacGyver ha avuto 254mila spettatori e 1,4%. Sul 20 Apes Revolution ha conseguito 245mila spettatori con 1,4%. Su La5 Gioco d’amore ha ottenuto 234mila spettatori con l’1,24%. Su Cine34 Din Don- Una parrocchia in due 227mila spettatori con 1,2%. Su TopCrime The Closer 210mila spettatori e 1,1%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha totalizzato 194mila spettatori con 1%. Su La7d per Il Giurato 87mila spettatori con 0,5%. Su Italia2 True Legend a 55mila spettatori con 0,3%.

In access. Su Tv8 4 Hotel a 517mila e 2,7%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 354mila spettatori con 1,9%. Nel preserale. Su Tv8 Quattro Ristoranti 267mila spettatori con l’1,8%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes raccoglie 477mila spettatori con il 5%. Su TV8 il film Un Matrimonio da Ricordare ha raccolto 237mila spettatori con il 2,6%, Cercasi Michael disperatamente 143mila spettatori e 1,4%. In seconda serata. Su Nove Quasi quasi cambio i miei 285mila e 1,5%e poi 248mila e 1,9%. Su TV8 Gomorra-La Serie ha raccolto 159mila spettatori con 1,5% e poi 140mila e 2,4%. Su Rai4 il film horror The Cell – La cellula a 101mila spettatori e 1,5%. Su La7d Misterioso omicidio a Manhattan a 49 mila e 0,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Bruce Lee)