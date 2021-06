Ascolti tv 10 giugno digital e pay: Barbieri in luce a pagamento. In prima serata in chiaro vince Robert Redford, di notte spicca Piedi al limite

Su SkyUno 4 Hotel fa lo 0,8%. In prima serata, quattro native digitali free sopra il 2%: Su Iris All is Lost 499mila con il 2,4%. Su RaiPremium Il Commissario Rex 471mila e 2,2%. Su Rai4 MacGyver 458mila e 2,3%. Sul 20 Bastardi senza gloria 425mila con il 2,3%.

Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 7,5% nell’intera giornata e 8,3% in prima serata; altre Mediaset 8,5% e 9,04%.

Una serata interlocutoria quella di giovedì 10 giugno per la pay tv, con gli Europei di calcio in arrivo stasera ad accendere il racconto su tutte le reti. Nel pomeriggio, in tema sport e calcio, da segnalare su Rai2 la bella prestazione di un amichevole: Italia-Olanda femminile ha avuto 400mila spettatori ed il 3,8% di share. Su SkySport Calciomercato l’Originale in seconda serata a 131 mila spettatori. Su SkyCinema Running with the Devil- La legge del cartello, ha ottenuto137 mila spettatori. Su Sky Uno Quattro Hotel ha raccolto 176mila spettatori di flusso (346mila cumulati con +1 e on demand) e 0,8%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince il film di Iris davanti ai telefilm

In prima serata. Su Iris All is Lost- Tutto è perduto con Robert Redford protagonista ha raccolto 499mila spettatori con il 2,4%. Su RaiPremium Il Commissario Rex a 471mila spettatori con 2,2%. Su Rai4 la seconda stagione di MacGyver ha avuto 458mila spettatori e 2,3%. Sul 20 Bastardi senza gloria ha conseguito 425mila spettatori con il 2,3%. Su Tv8 I Delitti del Barlume- La carta più alta a 378mila spettatori con 1,8%. Su Rai Movie Molly’s Game a 332mila spettatori e l’1,67%. Su Real Time L’Atelier delle Meraviglie ha totalizzato 300mila spettatori con 1,5%. Sul Nove Quasi quasi cambio i miei ha raccolto 299mila spettatori con 1,4%. Su La5 Il mio grasso grosso matrimonio greco 2 ha ottenuto 239mila spettatori con l’1,12%. Su TopCrime The Closer 219mila spettatori e 1%. Su Cine34 Il delitto Matteotti 194mila spettatori con 0,93%. Su La7d per Scent of Woman 108mila spettatori con 0,65%. Su Rai5 Le sinfonie di Brahms a 92mila e 0,4%. Su Italia2 Uomo con i pugni di ferro a 56mila spettatori con 0,3%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 445mila spettatori con 2,1%. Su Tv8 Guess my age a 405mila e 1,9%. Nel preserale. Su Tv8 Quattro Ristoranti 249mila spettatori con l’1,5%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 Rosario da Lourdes 466mila spettatori con il 4,8%. Sul Nove L’Assassinio è in Città 280 mila spettatori e 2,8%. Su Tv8 La baia della paura a 259 mila e 2,1%, L’atelier dei miei sogni 221mila spettatori e 2,5%, Dopo la tempesta a 156mila e 1,5%. In seconda serata. Su Real Time Piedi al Limite raccoglie 399mila spettatori con il 3,1%.Su Rai4 The Burma Conspiracy – Largo Winch 2 ha ottenuto 199 mila spettatori ed il 2,6%. Su Tv8 Gomorra 155mila e 1,1%. Su Nove Supernanny 134mila e 2,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di All is lost)