Ascolti tv 22 giugno digital e pay: Inghilterra e Croazia passano il turno col 4,3% su Sky. Bonan allo 0,8%. Bene Montrucchio in crociera

Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 7,6% nelle 24 ore e 7,1% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 7,34%.

Sono già vicini alla fine della fase a gironi gli Europei di calcio, con tutte le big che si sono quasi tutte assicurate il passaggio al turno successivo (stasera gli ultimi confronti). Ieri martedì 22 giugno su Rai1 da Londra la partita Inghilterra-Repubblica Ceca, vinta dagli inglesi per uno a zero, con gol di Rahem Sterling, ha ottenuto su Sky 247mila spettatori e l’1,2% di share. In serata inoltre con Diretta Gol (525mila e 2,6%) e Croazia-Scozia (terminata tre a uno, decisivo per la differenza reti della Croazia il gol dell’interista Ivan Perisic) la pay ha portato a casa complessivamente 870mila spettatori ed il 4,3%. Su Sky inoltre Calciomercato l’Originale ha ottenuto 135mila spettatori e 0,74% di share.

Tra le digital free vince Montrucchio battendo Rai Premium

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento Crociera 514mila spettatori e 2,5%. Su Rai Premium Un’Estate a Mauritius 510mila spettatori e 2,5%. Su Rai4 L’amore bugiardo ha avuto 391mila spettatori e 2,3%.%. Su Iris Gli uomini della terra selvaggia 378mila spettatori con 1,9%. Sul Nove Nome in codice Broken Arrow ha raccolto 295mila spettatori con 1,6%. Su Tv8 Un amore di testimone a 292mila spettatori con l’1,6%. Sul 20 Autobhan 271mila spettatori con 1,35%. Su Cine 34 Quelle strane occasioni 240mila e 1,22%. Su TopCrime The Mentalist 173mila spettatori con 0,83%. Su La5 Scrivimi una canzone a 172mila e 0,9%. Su La7 la serie Downtown Abbey 4 ha conseguito 151mila spettatori e lo 0,86%

In access. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha conquistato 352mila spettatori con 1,8%. Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha riscosso 323mila spettatori con l’1,6%. In preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 267mila spettatori e 1,8%. In day time. Su Tv8 Ogni Mattina 18mila e 0,4%. Incontri fatali 281mila e 2,3%. Solo per l’estate ha raccolto 204mila spettatori con 2,2%, Due cuori e un matrimonio 161mila spettatori con 1,6%. Al pomeriggio su Tv2000 Rosario a 506mila e 5,3%. In seconda serata. Su Tv8 Zohan a 172mila e 2,5%. Su Nove la replica di Avventure con Josh Gates 105mila e 1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Croazia-Scozia)