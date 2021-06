Ascolti tv 24 giugno 2021: senza Europei si spegne la televisione

Ascolti tv: nessuna partita in onda e Rai1 vince con una replica

Prima giornata di stop degli Europei di calcio in attesa che domani, sabato, partano gli Ottavi di finale con l’Italia protagonista alle 21 contro l’Austria, e primo crollo di ascolti per le reti generaliste in pieno clima estivo. Così ieri sera Rai1 ha registrato il 13,7% di share media con 2,389 milioni di telespettatori con la replica della fiction di successo Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero, di cui arriverà la seconda stagione in autunno, così suddivisi: primo episodio 13,57% e 2,625 milioni, 13,84% e 2,178 milioni nel secondo. Seconda posizione per Viaggio nella Grande Bellezza – Torino su Canale5 al 9,60% e 1,554 milioni d’italiani collegati. Settimana scorso il programma con Cesare Bocci aveva raccolto il 7% e 1,198 milioni con la puntata Grandi amori. Sul gradino più basso del podio il film Mi presenti i tuoi? su Italia1 con il 7,31% e 1,281 milioni di contatti. Sette giorni fa la stessa rete aveva portato a casa il 6,2% e 1,1 milioni con la pellicola Ti presento i miei.

Ascolti tv altre reti

La classifica continua il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con l’8,87% e 1,243 milioni di spettatori, poi la serie tv Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2 con il 6,15% e 1,073 milioni e Le ragazze su Rai3 con il 5,04% e 897 mila. Si chiude con I delitti del BarLume su Tv8 al 2,3% e 427 mila contatti, poi Tagadà – Speciale viaggio in Italia su La7 al 2,17% e 306 mila e Quasi quasi cambio i miei su Nove all’1,5%.

In daytime su Rai1 nuovo record per È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici che registra il 18,2% di share media. Ottimo dato anche Oggi è un altro giorno al 15,6% e La vita in diretta al 23,6%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Luca Argentero)