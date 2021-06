Ascolti tv 24 giugno: Argentero in replica mette ansia, Bocci meglio del solito con Torino, Cruciani scatenato da Del Debbio. Rai1 più fresca in day time

Ascolti Tv, talk in access: anche senza calcio, Gruber non stacca di molto Gentili e Moreno

Una discreta partita tra repliche ieri, giovedì 24 giugno, tra Rai1 e Canale5. A riposo gli Europei di calcio, in attesa di Italia-Austria di sabato, l’ammiraglia pubblica ha schierato la replica di Doc-Nelle Tue Mani. Ricordano molto covid, chiusure, tragedie e ansie pandemiche del 2020, la storia con Luca Argentero ha conseguito ‘soltanto’ 2,389 milioni di spettatori ed il 13,7%. Un risultato sufficiente a vincere senza patemi la serata, ma non esaltante.

Al secondo posto in graduatoria, con una puntata su Torino, è tornato a risultati decenti il Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci per Canale 5 (1,554 milioni ed il 9,6% dopo che contro il calcio, sette giorni prima, aveva ottenuto il 7% con una puntata sulle dinastie reali con sentore di muffa). E’ calato leggermente, pescando meno zapping dall’ammiraglia commerciale (e senza maschi in libera uscita dopo la partita), Paolo Del Debbio. Su Rete4 Dritto e Rovescio avendo tra gli ospiti Flavio Briatore in apertura, Giuseppe Cruciani scatenato sul caso di Saman Abbas e DDL Zan, stavolta ha conseguito 1,243 milioni di spettatori e l’8,9%; un ottimo risultato, anche se inferiore per spettatori a quello di sette giorni prima (1,342 milioni di spettatori e 8,9%). Più spettatori complessivi con meno share ha fatto il film su Italia 1 (Mi presenti i tuoi?, a 1,281 milioni di spettatori e 7,3%). Più staccato è arrivato su Rai2 il telefilm tedesco Squadra Speciale Cobra 11 (1,140 milioni di spettatori con il 6,1%), mentre su Rai3 Le Ragazze si è confermato a 897mila spettatori ed il 5%. Su La7, infine, Tagada Speciale-Viaggio in Italia, con Tiziana Panella promossa in prima serata, ha conseguito solo 306mila spettatori ed il 2,2%, perdendo il confronto con molte native digitali free.

Le altre partite di giornata. Bene Daniele, ma super Mattino 5. Ok Clerici e Bortone, volano Matano e Reazione a catena

In access. Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti – Il Ritorno 3,039 milioni di spettatori e il 15,8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 2,7 milioni di spettatori con uno share del 14%. Su Rai3 Nuovi Eroi 1,058 milioni di spettatori con il 5,9%, Un Posto al Sole 1,495 milioni di spettatori con il 7,8%. Su Italia1 CSI 940mila spettatori con il 5%. Su La7 Otto e Mezzo ha riscosso 1,272 milioni e 6,7% di share. Su Rete 4 Stasera Italia 1,054 milioni e 5,8% nella prima parte e nella seconda 1,155 milioni e 5,9%. Su Rai2 Tg2 Post a 945mila e 4,8%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,452 milioni e 21,9% e poi 3,551 milioni di spettatori e 25,5%. Su Canale 5 Caduta libera a 1,150 milioni di spettatori con 10,8% di share e 1,848 milioni di spettatori con il 13,8% di share. Su Rai3 il TGR 2,159 milioni di spettatori con il 14,6% di share. Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,7% di share e Uno Mattina 16,1%, Storie Italiane 19,7% e 19,6%. Su Canale5 Mattino Cinque 18,2% nella prima parte, 20,8% nella seconda e 15,2% nella terza. Su Rai2 Radio2 Social Club 3,5%. Su Rai3 Agorà 6,6% di share. Su La7 Omnibus 3%. Coffee Break 3%.

A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 18,2% di share. Su Canale 5 la replica di Forum 14,1%. Su Rai3 TG3 delle 12 10,2%, Quante Storie 5,5%, Passato e Presente 3,7%. Su Italia1 SportMediaset 7,4%. Su Rete4 la replica de Il Segreto 1,6%, La Signora in Giallo 3,9%. Su La7 L’Aria che Tira 3,7% nella prima parte e 3,1% nella seconda parte. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno 15,6%, Il paradiso delle signore in replica 14%. La Vita in Diretta 23,6% (presentazione 21,8%). Su Canale5 Beautiful 16,9%, Una Vita 17,2%, Mr Wrong 15,7%, Love is in the air 16,7%, Rosamunde Pilcher 9,1%. Su Italia1 I Simpson a 4,3%, 5,1%. Su Rai3 Geo Magazine 7,1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,7%.

In seconda serata. Su Rai1 A Hong Kong è già domani 8,5% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte 6%. Su Rai2 L’impero dell’oro rosso 4,5%. Su Rai 3 Linea Notte 4,6%. Su Italia1 The Man-La talpa 5,6%. Su Rete 4 Il sorpasso 5,2% di share. Le news delle 20. Tg1 4,086 milioni e 24,5%. Tg5 3,027 milioni e 17,9%. TgLa7 800mila e 4,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Dritto e Rovescio)