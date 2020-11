Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero si vedrà anche all’estero

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la fiction di Rai1 campione d’ascolti verrà esportata anche in altri Paesi. Myrta Merlino sfida Lucia Annunziata, mentre Gerry Scotti si sfoga in diretta.

Myrta Merlino sfida Lucia Annunziata. Argentero d’esportazione

Italia Oggi, pagina 22, di Giorgio Ponziano.

Myrta Merlino contro Lucia Annunziata. Condurrà il nuovo programma L’aria di domenica su La7 dalla prossima festività, il 15 novembre. Alle 14, cioè in contemporanea ai Tg regionali, al Tg3 e soprattutto a Mezz’ora in più condotto dall’Annunziata che si è allungata, perdendo mordente. Chi vincerà la sfida? Dice Myrta Merlino: «Non è il momento di stare soli. Stiamo assieme, facciamoci compagnia. Raccontiamo la politica, l’attualità, la cronaca, ma anche le vostre storie, le grandi e le piccole». Lei comunque continuerà a condurre anche il suo tradizionale programma, L’aria che tira, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13,30. Quindi in pratica il suo unico giorno in cui non comparirà su La7 sarà ora il sabato. A rinforzare il programma sono stati chiamati il giornalista Gerardo Greco e, con vignette e satira, Vauro.

Gerry Scotti si sfoga a Chi vuoi essere milionario? (Canale5): «Da più di due ore, due persone in televisione, in prima serata su una rete nazionale, non hanno litigato e non hanno detto parolacce. Amici telespettatori, questa è una televisione che non si fa più. Ve la dovete godere, finché c’è».

Luca Argentero in formato esportazione. La fiction di cui è protagonista Doc – Nelle tue mani (Rai1) è stata acquistata da Sony Picture Television che ne adatterà una versione per il mercato statunitense e non solo. Commenta Mike Wald, che si occupa del settore Distribution della Sony: «La nostra passione sono le grandi storie che sappiano connettersi davvero con il pubblico. Non vediamo l’ora di portare questa serie originale italiana sul mercato globale». Aggiunge Luca Bernabei, a.d. di Lux Vide, che insieme alla Rai ha prodotto la fiction: «Temevamo che durante la pandemia un medical drama potesse essere respingente per alcune persone, ma è stato l’opposto. Sono le storie di veri e propri eroi del quotidiano che in un momento così drammatico ci aiutano ancor di più a restituire speranza».

Eleonora Andreatta, artefice delle fortunate fiction griffate, Rai, ora responsabile delle produzioni Netflix Italia, annuncia programmi ambiziosi: «Quest’anno le stagioni di serie italiane lanciate su Netflix sono state cinque, prevediamo di raddoppiare questo numero nel giro di due anni. Poiché esse sono disponibili in catalogo in tutto il mondo innescheranno un meccanismo positivo rispetto al turismo non appena sarà possibile riaprire il flusso dei viaggi».

(Nella foto Luca Argentero)