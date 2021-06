Ascolti tv 23 giugno digital e pay: con Francia, Ronaldo e la manita della Spagna, Sky sale. Tataranni batte Papi e Lanterna Verde

Va forte la Francia la sera, al pomeriggio la pay al 4,7% con la Spagna in primo piano. In prima serata, tra le native digitali free. Su Rai Premium Imma Tataranni 443mila e 2,1%. Su Tv8 la replica di Name That Tune 387mila e 2,3%. Sul 20 Lanterna Verde 320mila spettatori e 1,6%.

Ascolti Tv, gruppi: altre Mediaset 7,6% nelle 24 ore e 7,1% nel prime time; altre Rai 6,9% e 5,8%.

La Francia ed il Portogallo protagonisti ieri sera – mercoledì 23 giugno – sia su Rai1 che su Sky. La partita terminata due a due (doppietta su rigore di Cristiano Ronaldo per i lusitani, di Karim Benzema per i transalpini) ha riscosso 6,4 milioni di spettatori e il 30% di share in chiaro. Gli incontri serali sulla pay hanno avuto 1,283 milioni e 6% di share con, in particolare, Francia-Portogallo a 490mila e 2,3%, Diretta Gol a 680mila e 3,2%, Germania-Ungheria a 115mila spettatori. In agenda Sky ieri c’erano però anche altre due partite alle ore 18.00: Slovacchia-Spagna ha conseguito 125mila spettatori con 1%, mentre Diretta Gol ha avuto 377mila spettatori con il 3,1%, con un dato complessivo dei match di fascia a 573mila e 4,7% (l’altro incontro è stato Svezia-Polonia). Così in terza serata è stata buona la prestazione anche di Calciomercato l’Originale, che su Sky ha avuto 195mila spettatori ed il 2,2% di share.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Replicando, vince Imma davanti a Papi

In prima serata. Su Rai Premium Imma Tataranni ha raccolto 443mila spettatori e 2,12%. Su Tv8 la replica di Name That Tune ha conquistato 387mila spettatori con 2,3%. Sul 20 Lanterna Verde ha avuto 320mila spettatori e 1,6%. Su RaiMovie Finalmente Sposi 264mila spettatori e 1,23%. Su Iris Manchester by Sea ha totalizzato 251mila spettatori con 1,4%. Su Rai4 Train to Busan ha conseguito 259mila spettatori con l’1,3%. Su La5 Estate per diventare grande ha ottenuto 230mila spettatori e 1,14%. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha raccolto 225mila spettatori con 1%. Su Real Time Elettra e il resto scompare ha ottenuto 224mila spettatori con 1,1%. Su Cine34 Cose da pazzi 139mila spettatori e 0,7%. Su TopCrime Law & Order 124mila spettatori e 0,6%. Su La7d The Tudors consegna 63mila spettatori e 0,3%. Su Italia2 Naruto Shippuden ha riscosso 55mila spettatori con 0,3%.

In access. Su Tv8 4 Hotel ha riscosso 405mila spettatori con 2%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 283mila spettatori con 1,4%. In day time, al mattino. Su Tv8 Ogni Mattina 23mila spettatori e 0,4%. 4 Ristoranti 115mila spettatori e 1,3% e 4 Hotel 202mila spettatori e 1,5%. Nel pomeriggio. Su Tv2000 il Rosario da Lourdes 544mila spettatori e 5,5%. Su TV8 Mamma a tutti i costi 280mila spettatori e 2,3% e Un bambino per due da 184mila spettatori e 2%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 236mila spettatori e 1,5%. Sul Nove Ristoranti da Incubo – Tutto in 24 Ore 91mila spettatori e 0,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Francia-Portogallo)