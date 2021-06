Ascolti tv 23 giugno 2021: Ronaldo-Mbappè volano davanti a Chi l’ha visto?

Ascolti tv: il big match Portogallo-Francia fa guadagnare 2 milioni di spettatori a Rai1

Dopo una serie di partite poco avvincenti, ieri sera gli Europei di calcio proponevano la partitona Portogallo-Francia su Rai1, con le due stelle del calcio mondiale Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappè in campo, registrando il 30,01% di share media con 6,414 milioni di tifosi collegati. La partita del giorno prima Repubblica Ceca-Inghilterra aveva raccolto il 22,40% e 4,5 milioni. Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 12,35% e 2,307 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il programma di Federica Sciarelli aveva portato a casa il 9,31% e 2 milioni, ma contro la partita Italia-Svizzera. Chiude il podio la serie tv Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale5 con l’8,80% e 1,843 milioni di contatti. Sette giorni la stessa fiction aveva fatto il 5,99% e 1,2 milioni.

Ascolti tv altre reti

La classifica degli ascolti tv delle reti generaliste prosegue con il film Ricetta per un inganno su Rai2 con il 4,24% e 908 mila spettatori, poi la commedia Il ricco, il povero e il maggiordomo su Italia1 con i 4% e 806 mila e il talk show Zona bianca su Rete4 con il 3,94% e 668 mila. Si prosegue con il gameshow Name that Tune su Tv8 al 2,2% e 380 mila contatti, poi il talk show Accordi&Disaccordi su Nove al’1% e 225 mila e Atlantide su La7 all’1,52% e 221 mila.

Non impressiona il debutto di Elettra e il resto scompare su Real Time, che registra l’1% di share media con 216 spettatori. In daytime La vita in diretta su Rai1 vola al 24,7% con il caso del bambino.

