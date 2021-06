Ascolti tv 15 giugno 2021: che bomba Francia-Germania

Ascolti tv: gli Europei fanno numeri record

Il big match tra Francia e Germania degli Europei di Calcio 2020, vinto dai transalpini per 1 a 0, su Rai1 ha registrato il 31,16% di share media con 7,074 milioni di tifosi collegati. La partita del giorno prima, Spagna-Svezia, aveva raccolto il 24,99% e 5,6 milioni. Dietro, a una distanza siderale, si è piazzata Canale5 con la serie tv New Amsterdam, che ha fatto il 9,02% e 1,830 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa fiction sull’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 10,08% e 1,872 milioni, quindi dati stabili. Terza posizione per lo speciale Le Iene presentano “Mario Biondo, un suicidio inspiegabile” su Italia1 all’8,44% e 1,275 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma in diretta con Nicola Savino, Alessia Marcuzzi e la Gialappa’s Band aveva fatto il 9,7% e 1,4 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio si piazza il talk show #Cartabianca su Rai3 con il 6,33% e 1,228 milioni di spettatori, poi I casi della giovane Miss Fisher su Rai2 al 4,64% e 1,047 milioni e il film Io, loro e Lara su Rete4 al 3,53% e 693 mila. Si chiude con I segreti della corona su La7 con il 3,07% e 574 mila contatti, poi il film The Italian Job su Italia1 con il 2,8% e 396 mila e 50 volte il primo bacio su Tv8 all’1,2% e 255 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto un momento di Francia-Germania)