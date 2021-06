Ascolti tv analisi 23 giugno: gli italiani temono (e vedono di più) la Francia. Nicola ritrovato, boom Matano (e bene Sciarelli)

Francia-Portogallo fa 6,4 milioni ed il 30% su Rai1 e 490mila e il 2,3% su Sky: aveva fatto di più – nostra Nazionale a parte- solo Germania-Francia. Resiste Chi l’ha visto? che parla di Nicola Tanturli, oltre che di Denise e Saman. Canale 5 in lieve crescita con Grand Hotel (9%). Benissimo La Vita in diretta.

Ascolti Tv, al pomeriggio La vita in diretta con l’inviato Giuseppe Di Tommaso protagonista nel ritrovamento del bambino al 24,7%

Karim Benzema e Cristiano Ronaldo protagonisti alla sera, mercoledì 23 giugno, nell’ultimo turno della fase ai gironi degli Europei di Calcio. Su Rai1 Francia-Portogallo, finita due a due, con la qualificazione di entrambe le squadre al turno successivo (doppietta di Benzema di Ronaldo) ha riscosso 6,4 milioni di spettatori e il 30% di share. Lo stesso incontro su Sky ha avuto 490mila spettatori e 2,3% di share, con il complesso della partite sulla pay (c’era pure Germania-Ungheria, altro pareggio due a due) della fascia e Diretta Gol a 1,283 milioni e 6% di share. In pratica hanno visto il torneo continentale più di due terzi della platea tv disponibile e quasi 7,8 milioni di spettatori. Per tornare ad una partita senza l’Italia impattante quasi come quella di ieri sera sull’ammiraglia pubblica, bisogna tornare a Spagna-Svezia, caratterizzata dal catenaccio svedese, che aveva avuto 5,673 milioni di spettatori ed il 25% (complessivamente Rai+Sky a 6,5 milioni ed il 28,8%). Mentre aveva fatto di più Germania-Francia con 8,274 milioni di spettatori e il 36,7% Rai+Sky (7,074 milioni di spettatori e il 31,2% e 1,2 milioni di spettatori con il 5,5% di share).

Ieri comunque, la concorrenza al calcio era ridotta ai minimi termini. Su Rai 3 Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli ancora in pista prima delle ferie, ha ottenuto 2,3 milioni ed il 12,4% (2,031 milioni di spettatori ed il 9,3% sette giorni prima), in grado di staccare Canale 5 (Grand Hotel-Intrighi e passioni a 1,6 milioni e 9%, in ripresa dopo la scoppola al 6% contro l’Italia), Rai2 (con il film giallo in prima tv, Ricetta per un inganno, a 908mila spettatori e il 4,2%), Italia1 (Il povero, il ricco ed il maggiordomo a 806mila spettatori e 4%), Rete4 (Zona Bianca a 668mila spettatori ed il 3,9%), La7 (Atlantide a 221mila e 1,5%).

Le altre partite di giornata. Bene Clerici e Daniele, nonché Matano

In access. Su Canale 5 Paperissima Estate 2,429 milioni di spettatori con uno share del 12,1%. Su Italia1 CSI 893mila spettatori con il 4,5%. Su Rai3 Nuovi eroi è stato visto da 925mila spettatori e il 5% e Un Posto al Sole a 1,6 milioni di spettatori e 7,9%. Su La7 Otto e Mezzo ha radunato 1,1 milioni di spettatori e 5,5%. Su Rete4 Stasera Italia News ha avuto 1,078 milioni e 5,5% nella prima parte e 887mila spettatori e 4,3% nella seconda parte. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1,059 milioni di spettatori con il 5%. Nel preserale su Rai1 Reazione a catena 2,686 milioni e 22,6% e 3563 milioni e 24,3%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1,253 milioni di spettatori con 11,3% di share e 1,9 milioni di spettatori con il 13,7% di share. Su Rai3 Tg Regione al 14,4%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina 13,6% di share e Uno Mattina 16,5%; Storie Italiane 19,4% e 19,5%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 18% nella prima parte, 15,2% nella seconda e nella terza finale 11,3%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,2%. Su Rai3 Agorà 7,1% di share. Elisir Estate 5,1%. Su La7 Omnibus 3%. A seguire Coffee Break 3,2%. A mezzodì. Su Rai1 E’ sempre mezzogiorno 17,9%. Su Canale 5 la replica di Forum 14%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,9%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share, La signora in giallo 4,3%. Su La7 L’Aria che Tira 4,5% e 3%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro giorno 15,9%; Il Paradiso delle Signore 14,1% in replica, Vita in diretta 24,7%. Su Canale5 Beautiful 18,3%, Una Vita 17,9%, Mr Wrong 16,3%, Love is in the air 16,9%, Grand Hotel 7,9%. Su Italia1 I Simpson 4,2%, 4,7%. Su Rai3 Geo Magazine 6,3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 6%. Su La7 Tagadà 3%. In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 12,8%. Su Canale 5 Tg5 Notte 6,2%. Su Rai2 Anni20 Estate 2,1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 9%. Su Italia1 Mi fido di te 5,1%, su Rete4 Confessione reporter a 4%. Alle 20. Tg1 a 4,432 milioni e 25,4%; Tg5 a 3,083 milioni e 17,4%; e TgLa7 a 877mila e 5%.

