Ascolti tv analisi 22 giugno: Sterling batte Lukaku. Paradossi: se Uccio traina Lundini. Super Matano con la cronaca calda

Su Rai1 il match vinto dagli inglesi per uno a zero sui cechi fa 4,5 mln e il 22,4%, con Sky che nella fascia porta a casa un ulteriore 4,3%, superando il bilancio di Belgio-Finlandia. Su Canale5 New Amsterdam al 10,6% salva l’onore. Su Rai3 la Berlinguer senza concorrenza cresce di un punto. Produce buoni frutti la strana combinazione Uccio+Lundini/Fanelli

Ascolti Tv talk politici, c’era solo Berlinguer: Bianca supera il 7% con Speranza, Landini e Briatore

Risale l’attenzione sugli Europei di calcio, Rahem Sterling batte virtualmente Romelu Lukaku. Dopo che Belgio-Finlandia lunedì aveva fatto registrare il più basso dei risultati di ascolto in prima serata, ieri, martedì 22 giugno, con Inghilterra- Repubblica Ceca le cose sono migliorate. Su Rai1 da Londra la partita vinta dagli inglesi per uno a zero, con l’ennesimo gol di Sterling, ha ottenuto 4,545 milioni di spettatori e il 22,4%. Inoltre su Sky l’incontro ha avuto 247mila spettatori e l’1,2% di share e sommando anche le prestazioni di Diretta Gol e Croazia-Scozia (decisivo l’interista Ivan Perisic) la pay ha portato a casa 870mila spettatori ed il 4,3%. Hanno fatto pura difesa le varie reti concorrenti. Sul secondo gradino del podio virtuale si è collocata Canale 5, che ha proposto il telefilm New Amsterdam, ieri quasi stabile a 1,777 milioni a 10,6% (1,830 milioni di spettatori e 9% sette giorni prima). Ha colto l’opportunità di crescere un poco Bianca Berlinguer.

Su Rai Tre #Cartabianca ha ospitato tra gli altri Roberto Speranza, Maurizio Landini, Enrico Mentana, Massimo Galli, Flavio Briatore, Paolo Mieli, Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro, Luca Telese, Karima Moual, Susanna Schimperna, Yassine Lafram e Valerio Rossi Albertini. Così confezionato, senza concorrenza di genere, il programma ha avuto 1,225 milioni di spettatori e il 7,2% (aveva avuto 1,228 milioni di spettatori ed il 6,3% sette giorni prima).

L’ammiraglia del Biscione e la terza rete hanno fatto meglio di telefilm e film: su Italia 1, lo sfruttatissimo Hunger Games ha totalizzato solo 676mila spettatori con il 4%. Meglio ha fatto la commedia di Rete4, Se mi lascia non vale, a 986mila spettatori ed il 5,3%. Ma entrambi i titoli di Cologno sono stati superati dal telefilm su Rai2: I casi della giovane Miss Fisher ha riscosso 1,1 milioni di spettatori ed il 5,6% (1,047milioni di spettatori ed il 4,6% di share sette giorni prima al debutto). Interessante, dopo il telefilm la resa dei due programmi comici: l’arciclassico e territoriale e ultrapop Stasera Uccio (4,7%) ha finito per trinare ad uno dei propri migliori risultati Una pezza di Lundini (4,3% con Matilda de Angelis e Walter Veltroni ospiti di Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli), il programma universalmente apprezzato e stimato come innovativo, fortissimo sui social e mito delle nuove generazioni e piattaforme, ma che sulla debole seconda serata della seconda rete ha sempre faticato a superare la soglia dell’ipernicchia. In coda ha fatto pura sopravvivenza la docuserie de La7, I Segreti della corona (476mila e 3,2%), battuta per numero di spettatori ma non per share sia da RaiPremium che da Real Time (su Rai Premium Un’Estate a Mauritius 510mila spettatori e 2,5%, su Real Time Primo Appuntamento Crociera 514mila spettatori e 2,5%).

Le altre partite di giornata. Molto Bene Clerici, Matano, Reazione a Catena

In access. Su Canale 5 Paperissima sprint estate 2,860 milioni di spettatori con uno share del 14,1%. Su Italia1 CSI 880mila spettatori con il 4,4%. Su Rai3 Nuovi Eroi 923mila spettatori e 5,1%, Un Posto al Sole 1,5 milioni di spettatori e 7,6%. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 1,3 milioni e 6,5% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,027 milioni di spettatori e 5,4% di share e poi 1,010 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 989mila spettatori e 4,8% di share. Nel preserale su Rai1 Reazione a catena 2,649 milioni e 23,1% e 3,657 milioni e 25,4%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera inizia la sfida 1,130 milioni di spettatori con il 10,5% di share e Cadula Libera 1,776 milioni di spettatori con il 12,9% di share. Su Rai3 TGR 2,3 milioni di spettatori con il 15,2%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 13,4% e 17,7%, Storie Italiane 18,9% e 20%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,8% nella prima parte, 15,9% nella seconda e 13,4% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4,4%. Su Rai3 Agorà 7% di share. Su La7 Omnibus 3,2%, Coffee Break 3,1%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 17,4%. Su Canale 5 Forum in replica 14,1%. Su Rai3 Elisir D’Estate 4,2%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,9%. Su Rete4 Il Segreto 1,5% di share e La Signora in Giallo 4,6%. Su La7 L’Aria che Tira 4,1% e 2,9%.

Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 14,9% e Il Paradiso delle Signore in replica 14,6%. La Vita in Diretta 21,6% (presentazione 20,6%). Su Canale5 Beautiful 18,7%, Una Vita 18,4%, Mr Wrong 16,6%, Love is in the air 17%. Su Italia1 I Simpson 4,7% nel primo episodio e 4,9% nel secondo. Su Rai3 Geo Magazine 6,9% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 4,9%. Su La7 Tagadà 3%, Tagadà Focus 2,6%. In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 9,1% di share. Su Canale 5 X-Style 7,8%. Su Rai2 Stasera Uccio 4,7%, Una pezza di Lundini 4,3%. Su Rai 3 Linea Notte 7%. Su Italia 1 A quiet place 5%. Su Rete 4 Di che segno 6? 3,2% di share. Alle 20 Tg1 a 4,359 milioni e 25,4%; Tg5 a 3,030 milioni e 17,3%; e TgLa7 a 975mila e 5,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Una pezza di Lundini)