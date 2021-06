Ascolti tv 21 giugno digital e pay: Europay di calcio al 4,1% alle 18 e al 3,6% alle 21. Bonan 0,8%. Vince Lobosco, ma il fenomeno è Per un pugno di dollari

Su Atlantic e Sky Cinema Alfredino complessivamente a 224mila. Tra le native digitali free in prime time. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco 622mila e 3,1%. Su Rai Movie Per un pugno di dollari 519mila con 2,5%. Su Real Time Vite al limite e poi 391mila e 1,9%.

Ascolti Tv, tematiche gruppi: altre Rai 7,7% intera giornata e 7,8% prima serata; altre Mediaset 7,8% e 7,6%.

Calcio europeo soprattutto, ma anche Copa America notturna, e la prima tv di Alfredino lunedì 21 giugno by Sky. Alle 18.00 Ucraina-Austria, ha riscosso sulla pay 385mila spettatori ed il 3,2%; sempre alle 18.00 sommando Olanda-Macedonia del Nord la pay ha conseguito 497mila spettatori ed il 4,1%. Alla sera, invece, Belgio-Finlandia, ha totalizzato ulteriori 245mila spettatori con 1,2% sulla tv a pagamento; sommato a quello di Danimarca-Russia, il bilancio è stato di 757mila spettatori ed il 3,6% di share.

Per gli appassionati nottambuli, stabili le performance di Bonan/Di Marzio e Faina. Su Sky Sport Calciomercato l’Originale ha avuto 163mila spettatori con lo 0,8%. Su Atlantic e Sky Cinema i primi due episodi di Alfredino, in prima tv, hanno conseguito complessivamente 224 mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince ancora Rai Premium con la Ranieri

In prima serata. Su Rai Premium Le Indagini di Lolita Lobosco a 622mila spettatori con 3,1%. Su Rai Movie Per un pugno di dollari contenta 519mila spettatori con 2,5%. Su Real Time Vite al limite e poi ha trovato 391mila cultori e 1,9%. Su Nove La mia vita è uno zoo ha raccolto 372mila spettatori con 2%. Su Iris Elizabeth totalizza 361mila spettatori con 1,8%. Su Tv8 Gomorra – La Serie ha ottenuto 345mila spettatori con l’1,7%.%. Su Rai4 The Cell ha avuto 332mila spettatori con l’1,7%. Su 20 Focus a 320mila e 1,6%. Su TopCrime Agata Christie 232mila spettatori e 1,13%. Su La7D per Josephine 198mila spettatori e 1%. Su La5 per Ti presento un amico 193mila spettatori e 0,94%. Su Cine 34 Vita Smeralda a 159mila spettatori e 0,8%.

Nelle altre fasce. Spunta Barbieri in access e Bossari in seconda serata

In day time. Quindi Ogni Mattina ha raccolto 26mila spettatori con 0,5%. Al pomeriggio. Su Tv2000 Rosario in Diretta a 550mila spettatori con il 5,6%. Su Cielo Masterchef All Stars 306mila spettatori e il 2,9%. Su Tv8 il film I Dolci di Miriam 261mila spettatori con il 2,8%. Nel preserale. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 285mila spettatori con l’1,8%. Su Rai4 Criminal Minds a 212mila spettatori e l’1,2%.

In access. Su Tv8 4 Hotel 439mila spettatori con 2,1%. Su Rai4 Criminal Minds a 375mila spettatori con l’1,8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco 295mila spettatori con l’1,4%. In seconda serata. Su Real Time Love Island 185mila e 0,9%. Su Tv8 Delitti-Il mostro di Udine raccoglie 157mila spettatori con 1,4%. Su Nove Codice del Boss ha raccolto 157mila spettatori e 2,1% e 130mila e 3,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Belgio-Finlandia)