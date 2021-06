Ascolti tv analisi 15 giugno: per gli Europei salto di qualità. Oltre il 6% Bianchina con Giletti che boccia Lilli, Formigli, Floris e salva Mentana e Merlino

Con l’incontro di cartello gli Europei di calcio fanno il botto sia su Rai che su Sky. Germania-Francia porta a casa complessivamente 8,274 milioni di spettatori e il 36,7%, collocandosi tra i migliori risultati nei match chiave e senza l’Italia dei grandi tornei per Nazionali. Bianchina che gioca sola sopra il 6% con il conduttore di Non è L’Arena che spara sui colleghi de La7.

Ascolti tv talk politici, c’era solo Berlinguer: #Cartabianca batte facilmente i film di Rete4 e La7 ed il telefilm di Rai2

Si sceglie con più attenzione, ci si concentra sui match più storici e di grande appealing, specie se non ci sono gli Azzurri di mezzo. E’ questa la primissima indicazione che si può estrarre dal primo turno di partite degli Europei di calcio, con l’Italia che stasera giocherà il suo secondo match contro la Svizzera e supererà quasi certamente ilrisultatodi ascolti dell’esordio con la Turchia. Serata tv – quella di martedì 15 giugno – ancora caratterizzata dagli Europei di calcio, ma stavolta in grado di sviluppare un risultato all’altezza dei migliori match del passato recente, sia su Rai1 che su Sky.

Su Rai1 Germania-Francia, vinta a Monaco di Baviera per uno a zero dai transpalpini grazie ad un’autorete di Mats Hummels, ma con una chiara prevalenza dei blues, a cui sono stati annullati due gol per fuorigioco, ha avuto 7,074 milioni di spettatori e il 31,2% (e poi il pre e il post partita nel complesso hanno avuto 4,376 milioni ed il 20,9%, rimanendo sempre in testa). Inoltre su Sky il match ha incassato ulteriori 1,2 milioni di spettatori con il 5,5% di share, per un totale di 8,274 milioni di spettatori ed il 36,7% di share.

Si tratta di un risultato imponente se si considera che Spagna-Svezia aveva avuto 5,673 milioni di spettatori ed il 25% su Rai1 e su Sky ulteriori 833mila spettatori ed il 3,75% di share, per un totale di 6,5 milioni di spettatori ed il 28,8% di share. E che Olanda-Ucraina aveva avuto sull’ammiraglia pubblica 4,940 milioni di spettatori con il 24% di share e quindi 811mila spettatori con il 3,9% su Sky. E che complessivamente nel Mondiale del 2018, senza l’Italia, solo una decina di partite aveva superato questo risultato in chiaro.

Hanno fatto pura difesa le varie reti concorrenti. Sul secondo gradino del podio virtuale si è collocata Canale 5, che ha proposto il telefilm New Amsterdam, ieri stabile a 1,830 milioni di spettatori e 9%. L’ammiraglia del Biscione ha fatto meglio di Italia 1, che con lo speciale de Le Iene, Mario Biondo, un suicidio inspiegabile, ha totalizzato 1,275 milioni e l’8,4%. Ha risalito la china Rai2 che al posto del flop Gioco Loco ha programmato il nuovo telefilm I casi della giovane Miss Fisher ed ha riscosso 1,047milioni di spettatori ed il 4,6% di share.

Giletti da Bianchina: deluso da Corrado Formigli, Giovanni Floris e Lilli Gruber, non solidali con lui, non da Enrico Mentana e Myrta Merlino

Nella sfida dei talk del martedì era presente all’appello la sola Bianca Berlinguer, che per giunta ha schierato un ricco carnet di ospiti e, tra gli altri, Luigi Di Maio e Massimo Giletti, con quest’ultimo che ancora una volta ha parlato in maniera criptica del proprio futuro televisivo, criticando i colleghi de La7 che non gli hanno manifestato solidarietà ‘antimafia’ (Corrado Formigli, Giovanni Floris, Lilli Gruber) e segnalando quelli che invece gli hanno dichiarato sostegno (Enrico Mentana e Myrta Merlino).

Su Rai3 #Cartabianca ha schierato anche Massimo Malli, Matteo Bassetti, Massimo Giletti, Lucia Annunziata, Antonio Padellaro, Maurizio Gasparri, Karima Moual, Mario Tozzi, Annalisa Chirico, Luigi Scordamaglia, Yassine Lafram, Valerio Rossi Albertini. Con questa impostazione ha avuto 1,228 milioni di spettatori ed il 6,3%, in chiaro progresso rispetto a sette giorni prima (923mila spettatori ed il 4,8%), sfruttando la vacanza della concorrenza di genere. Infatti su Rete 4 la pellicola Io, Loro e Lara ha ottenuto 693mila spettatori ed il 3,5%, mentre su La7 The Queen ha conseguito 622mila spettatori ed il 2,8%.

Le altre partite di giornata. Ancora da record Daniele e Matano col caso Pipitone

In access. Su Canale 5 Paperissima sprint estate 2,772 milioni di spettatori con uno share del 12,8%. Su Italia1 CSI 815mila spettatori con il 3,8%. Su Rai3 Nuovi Eroi 1,072 milioni di spettatori e 5,5%, Un Posto al Sole 1,689 milioni di spettatori e 7,8%. Su La7 Otto e Mezzo ha avuto 1,334 milioni e 6,1% di share. Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1,075 milioni di spettatori e 5,3% di share e poi 1,1 milioni di spettatori con il 4,9%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 826mila spettatori e 3,7% di share. Nel preserale su Rai1 Reazione a catena 2,479 milioni e 21,6% e 3,535 milioni e 24,2%. Su Canale 5 la replica di Caduta Libera inizia la sfida 1,135 milioni di spettatori con il 10,5% di share e Cadula Libera 1,842 milioni di spettatori con il 13,3% di share. Su Rai3 TGR 2,081 milioni di spettatori con il 13,5%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina 14,3% e 17,1%, Storie Italiane 19,7% e 20,2%. Su Canale5 Mattino Cinque fa 16,8% nella prima parte, 17,2% nella seconda e 13,7% nel finale. Su Rai 2 Radio 2 Social Club al 4%. Su Rai3 Agorà 7,5% di share. Su La7 Omnibus 3,5%, Coffee Break 3,2%. A mezzodì. Su Rai1 E’ Sempre Mezzogiorno 16,8%. Su Canale 5 Forum in replica 15,8%. Su Rai3 Elisir D’Estate 5%. Quante Storie al 5,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset 6,9%. Su Rete4 Il Segreto 1,7% di share e La Signora in Giallo 4,6%. Su La7 L’Aria che Tira 4,2% e 3,6%. Al pomeriggio. Su Rai1 Oggi è un altro Giorno 13,9% e Il Paradiso delle Signore in replica 13,5%. La Vita in Diretta 21,5% (presentazione 19,3%). Su Canale5 Beautiful 17,7%, Una Vita 17,7%, Mr Wrong 16,6%, Love is in the air 17,02%. Su Italia1 I Simpson 4% nel primo episodio e 4,5% nel secondo. Su Rai3 Geo Magazine 6,3% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica 6,5%. Su La7 Tagadà 3,1%, Nations League di Pallavolo, Italia-Usa 1,2%. In seconda serata. Su Rai1 Notti Europee 10,5% di share. Su Canale 5 X-Style 5,6%. Su Rai2 Stasera Uccio 4,2%, Una pezza di Lundini 3,2%. Su Rai 3 Linea Notte 7,1%. Su Italia 1 APB 9,8% e 10,4%. Su Rete 4 La Sconosciuta 3,6% di share. Alle 20.00. Tg1 a 4,652 milioni e 25,7%; Tg5 a 3,488 milioni e 18,8%; e TgLa7 a 904mila e 4,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di #Cartabianca)