Ascolti tv 21 giugno analisi: Lukaku tira un po’ meno. Ranucci si attacca alla Coca Cola ed è premiato. Porro risale con Salvini

Belgio-Finlandia fa il 19,9% su Rai1 ed è la partita degli Europei meno vista in prime time. Su Sky il mix con Danimarca-Russia ottiene un ulteriore 3,6%. Canale 5 schiera sempre Can Yaman e cala al 9%, Report – come Cristiano Ronaldo - punta la Coca Cola e sfiora il 10%. Porro apre con Salvini e arriva al 6,3%.

Bollicine in evidenza, direbbe Vasco Rossi. Coca Cola ‘sotto attacco’ mediatico globale e locale. Dopo che Cristiano Ronaldo ha spostato la bottiglietta sponsor – sul tavolo in primo piano, in conferenza stampa agli Europei di calcio – con conseguente calo azionario del titolo sui mercati, ieri è arrivata l’inchiesta di Report, a turbare i sonni del marketing del gigante del beverage. In una serata particolare. La tv sembra cambiare passo nella giornata in cui sta per iniziare l’estate. Ieri – lunedì 21 giugno – ad accedere ancora l’attenzione degli spettatori sono stati gli Europei di calcio. Ma con un calo – fisiologico, dato l’interesse delle partite – rispetto alle precedenti giornate del torneo, con l’attenzione che certamente tornerà a crescere con i match degli ottavi di finale.

Su Rai1 Belgio-Finlandia ha conseguito 4,175 milioni di spettatori ed il 19,9% di share, facendo peggio anche di Belgio-Russia, che sull’ammiraglia pubblica aveva conquistato sabato scorso ‘solo’ 4,2 milioni di spettatori ed il 21,9%. E questo nonostante la concorrenza al calcio si faccia giorno dopo giorno sempre più flebile. Ieri su Canale 5 la soap turca Mr. Wrong-Lezioni d’amore, con Can Yaman, è calata a 1,670 milioni ed il 9% (1,971 milioni ed il 9,8% sette giorni prima). L’ammiraglia Mediaset stavolta ha perso il confronto con Rai3. Report, infatti, è risalita a 2 milioni ed il 9,9% parlando della Coca Cola, storico bersaglio di Sigfrido Ranucci e company. Sette giorni prima parlando di Amazon e delle app usate per le chat, nonché delle richieste di cassa integrazione un po’ opportunistiche di molte aziende, il programma aveva portato a casa 1,895 milioni di spettatori e l’8,7%.

Rai2 si è difesa decentemente con i telefilm (Hawaii Five-0 a 1,243 milioni di spettatori e 5,7% e Ncis New Orleans a 1,055 milioni e 5,4% di share), che hanno fatto nettamente meglio del film di Italia 1 (La furia dei Titani a 809mila e 4%). Staccato da Sigfrido Ranucci, ma risalendo la china, è arrivato Nicola Porro. Su Rete 4 Quarta Repubblica aprendo con Matteo Salvini ha infatti riscosso 1,037 milioni di spettatori con il 6,3% di share (971mila spettatori ed il 5,9% sette giorni prima). In coda è arrivata la pellicola di La7, Un colpo perfetto con Michael Caine, che ha avuto 692mila e 3,5% di share.

Le altre partite di giornata

In access. Su Canale5 Paperissima Estate 2,977 milioni di spettatori con il 14,2%. Su Italia1 C.S.I. 938mila spettatori con il 4,6%. Su Rai3 Nuovi eroi 1,169 milioni di spettatori e 6,1% e Un Posto al Sole 1,6 milioni di spettatori e 7,7%. Su La7 per Otto e Mezzo, 1,436 milioni e 6,8% di share. Su Rete 4 per Stasera Italia News, 1,035 milioni e 5,1% di share. Su Rai2 Tg2 Post, ha avuto 932mila spettatori ed il 4,4%. In preserale. Su Rai1 Reazione a catena a 2,6 milioni di spettatori e 22% e 3,489 milioni di spettatori e 23,8%. Su Canale5 Caduta libera in replica 1,281 milioni di spettatori e 11,5%, Caduta libera 1,895 milioni di spettatori con il 13,5%. Su Rai3 il TGR 2,156 milioni di spettatori e 13,9%. Al mattino su Rai1 Uno Mattina 13% e 17,6%; Storie Italiane 18,1% e 17,6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque 17,1% e 16,4% e 13,6%. Su Rai 2 Radio2 Social Club 4,7%. Su Rai3 Agorà 7,2%, Elisir 4,7%. Su La7 Omnibus 3,2%, Coffee Break 3,4%.

A mezzodì su Rai1 È sempre mezzogiorno 16,6%. Su Canale 5 Forum in replica a 14,6%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,5%. Su Rete4 Il Segreto 1,6% di share, La Signora in Giallo 4,6%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,6% e 3,2%. Al pomeriggio su Rai1 Oggi è un altro giorno 13%, Il paradiso delle signore in replica 12,7% e Vita in diretta 21,3% di share. Su Canale5 Beautiful 18,4%, Una Vita 17,7%, Mr Wrong-lezioni d’amore 16,3%, Love is in the air 17,8%. Il ritorno di un amore 9,3%. Su Rai2 il nuovo appuntamento speciale con Ore 14 5,4%. Su Rai3 Geo Magazine 5,5%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum 5,1%. Su La7 Tagadà 3% e Nation League Volley 1,3%. In seconda serata su Rai1 Notti Europee 10,6%. Su Canale 5 Cinema my love 8,1%. Su Rai2 in prima visione free The Blacklist 3,9%. Belle Così 2,5%. Su Rai 3 Linea Notte 8,1%. Su Italia1 Beowulf & Grendel 4,6%. Su Rete 4 Volano Coltelli 3,6%. Alle 20: Tg1 4,345 milioni e 24,4%, Tg5 3,089 milioni e 17%; TgLa7 a 982mila e 5,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Report)