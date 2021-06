Ascolti tv 18 giugno digital e pay: per i gol ‘italiani’ di Croazia-Rep. Ceca (4,4%) più share di Inghilterra-Scozia (4,2%) su Sky. Boom Montalbano/Riondino

Su Sky per Svezia-Slovacchia 338 mila e 3,4%. In prima serata tra le native digitali free: Su RaiPremium Il Giovane Montalbano a 661mila e 3,4%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza a 417mila e 2,1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of a 309mila e 1,6%.

Ascolti Europei di calcio: va forte la partita che ha schierato più giocatori passati per il nostro campionato ed è stata contraddistinta dai gol di Ivan Perisic e Patrik Schick

Una giornata ed una serata ricche di calcio quelle di venerdì 18 giugno per la pay tv, con gli Europei sempre in primo piano. Nel pomeriggio, alle ore 15.00 Svezia-Slovacchia ha avuto 338 mila spettatori con il 3,4% di share; alle 18.00 Croazia-Repubblica Ceca ha riscosso 490mila spettatori con il 4,4% di share. Infine alle 21.00 Inghilterra-Scozia ha avuto 849mila spettatori con il 4,2% di share.

Inoltre in terza serata su Sky Calciomercato l’Originale ha avuto 159mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata: vince la nostalgia di Vigata

In prima serata. Su RaiPremium Il Giovane Montalbano a 661mila spettatori e 3,4%.Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza a 417mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of a 309mila spettatori e 1,6%. Su RaiMovie Paese Quasi Perfetto a 305mila e 1,5%. Su Rai4 Professione Assassina a 247mila e 1,3%. Su Cine34 Abbronzatissimi a 241mila e 1.22%. Sul 20 The Nice Guys a 219mila spettatori e 1,1%. Su La5 Before We Go 197mila e 1%. Su Iris Dreed a 196mila e 1%. Su RealTime Fuori Menù 184mila spettatori pari allo 0,9%. Su LA7D Josèphine a 141mila e 0,7%.

In access. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco 356mila spettatori con 1,9%. Su Tv8 Guess my age a 285mila e 1,5%.

In seconda serata. Su Nove La confessione 267mila e 2,1%. Su Tv8 50 volte il primo bacio 182mila e 2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Repubblica Ceca-Croazia)