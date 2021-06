Ascolti tv 10 giugno 2021: Rai1 batte il documentario sulla Regina d’Inghilterra

Ieri, giovedì 10 giugno 2021, il film Non sposate le mie figlie 2 13,55%, il documentario Viaggio nella grande bellezza 10,59% e il talk show Diritto e rovescio 9,03%.

Ascolti tv: il film meglio dei Windsor, ma ammiraglie sotto i 3 milioni

Vince con un buon vantaggio, ma Rai1 rimane ampiamente sotto i 3 milioni di telespettatori. Ieri sera, infatti, l’ammiraglia di viale Mazzini ha registrato il 13,55% di share media con 2,837 milioni di telespettatori con il film Non sposte le mie figlie 2. Il giorno prima, il primo episodio aveva raccolto il 12,80% e 2,789 milioni, quindi ha mantenuto nella seconda serata gli stessi spettatori. Medaglia d’argento per il documentario Viaggio nella grande bellezza su Canale5 con la puntata dedicata ai Windsor che ha fatto il 10,59% e 1,835 milioni d’italiani collegati. Il 5 gennaio 2021 il doc con Cesare Bocci su Venezia aveva portato a casa il 10,1% e 2,1 milioni. Terza posizione per il talk show Diritto e rovescio su Rete4 con il 9,03% e 1,429 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma con Paolo Del Debbio aveva fatto il 7,2% e 1,1 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio il film in replica Una notte da leoni 3 su Italia1 al 6,47% e 1,296 milioni di spettatori, poi Paradise Beach: dentro l’incubo su Rai2 al 4,79% e 1,017 milioni e Non è l’Arena Speciale: Abbattiamoli – Chi ha voluto le stragi di Cosa Nostra? su La7 al 4,41% e 639 mila. Si chiude con il film Eddie The Eagle su Rai3 al 3,46% e 603 mila contatti, poi I delitti del BarLume su Tv8 all’1,8% e 378 mila e Quasi quasi cambio i miei su Nove all’1,4% e 299 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Non sposate le mie figlie 2)