Ascolti Tv 18 giugno: il derby UK, Inghilterra-Scozia, supera il 24,3%. Nuzzi boom al 10,9%, batte Tra due madri (Rai2) e Mamma mia!2 (Canale 5)

Ascolti Tv, outsider: Quarto Grado fa meglio dei film di Rai2 e Canale 5 con i casi di Denise Pipitone e Saman Abbas

Ad una settimana esatta dall’avvio degli Europei di calcio ieri – venerdì 18 giugno – Rai1 e Sky hanno proposto il derby britannico tra Inghilterra e Scozia. Contro il football nella prima serata tv generalista si sono schierati tanti film, una serie tv e Quarto Grado su Rete4. Questa è stata la graduatoria per ascolti secondo i meter di Auditel. Su Rai1 da Wembley la partita Inghilterra- Scozia, finita zero a zero, ha conquistato 4,940 milioni di spettatori ed il 24,3%. Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità, Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, e con i casi di Denise Pipitone e Saman Abbas ancora in primi piano, ha riscosso 1,663 milioni di spettatori ed il 10,9% (1,572 milioni e 8,7% sette giorni prima).

Su Rai2 il drammatico Tra due madri con Odile Vuillemin, François Vincentelli, Armelle Deutsch, Samir Boitard, Marilyn Lima, Julie de Bona, ha avuto 1,583 milioni di spettatori e l’8,3%. Su Canale 5 per il film Mamma mia! Ci risiamo, con Amanda Seyfried, Lily James, Christine Baranski, Julie Walters, Pierce Brosnan, Colin Firth, 1,518 milioni di spettatori e 8,3%. Su Italia1 l’action La Mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, con Brendan Fraser, Jet Li, John Hannah, Maria Bello, Luke Ford, Michelle Yeoh, ha portato a casa 904mila spettatori e 4,8%. Su Rai3 il telefilm Atlantic Crossing, in prima tv ha avuto 802mila spettatori ed uno share del 4,4%.

Su La7 la pellicola cult e vintage I Picari con Giancarlo Giannini, Enrico Montesano, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Giuliana de Sio, Bernard Blier, ha conseguito 470mila spettatori con il 2,6%. Su Nove I migliori fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore in replica, ha riscosso 417mila ed 2,1%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of a 309mila spettatori e 1,6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un frangente di Inghilterra-Scozia)