Ascolti tv 15 giugno digital e pay: Europay al 5,5% con l’autogol di Hummels, al 5,7% con la doppietta di Ronaldo. Bonan stabile all’1,6% con L’Originale

Su Sky Ungheria- Portogallo a 671mila spettatori Tra le native digitali free in prima serata: Sul Nove The Italian Job 581mila e 2,8%. Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera 449mila spettatori con il 2%. Su Rai Premium Estate a Lanzarote ha totalizzato 414mila spettatori e 1,83%.

Ascolti tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 7% nelle 24 ore e 6,2% in prima serata; altre Mediaset 7,4% e 6,6%.

Sono già entrati in una fase più avanzata gli Europei di calcio, con tutte le big che si sono già schierate in campo almeno per una partita. Ieri a Monaco di Baviera il match Germania-Francia, vinto dai blues per uno a zero, in forza di un’autorete di Mats Hummels, ha avuto 7,074 milioni di spettatori e il 31,2% su Rai1 e 1,2 milioni di spettatori con il 5,5% di share su Sky. Sulla pay, inoltre, dalle 18 del pomeriggio, Ungheria- Portogallo, vinta per tre a zero dai lusitani, con doppietta di Cristiano Ronaldo, ha ottenuto 671mila spettatori con il 5,7% di share. Su Sky, infine, martedì 15 giugno Calciomercato l’Originale ha ottenuto 146mila spettatori e l’1,6% di share.

Tra le digital free vince The Italian Job. Montrucchio battuto dal film di Nove

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Sul Nove The Italian Job ha raccolto 581mila spettatori con il 2,8%. Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera alla nuova puntata ha ottenuto 449mila spettatori con il 2%. Su Rai Premium Estate a Lanzarote ha totalizzato 414mila spettatori e 1,83%. Su Iris Notte dell’agguato 386mila spettatori con 1,8%. Su Rai4 Millennium-Uomini che odiano le donne ha avuto 325mila spettatori e 1,7%. Su Tv8 50 volte il primo bacio a 254mila spettatori con l’1,2%. Su Rai5 Amore con interessi a 214mila e 0,95%. Sul 20 Luogo delle ombre 213mila spettatori con 0,94%. Su Rai Movie La ruota delle meraviglie ha raccolto 203mila spettatori con 0,9%. Su Rai The Square 171 mila e 0,8%. Su TopCrime The Mentalist 162mila spettatori con 0,7%. Su Cine 34 Il comune senso del pudore 159mila e 0,72%. Su La7 la serie Downtown Abbey 4 ha conseguito 143mila spettatori e lo 0,8%.

In access. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha conquistato 439mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 la replica di Guess My Age ha riscosso 367mila spettatori con l’1,7%. In preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 247mila spettatori e 1,6%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni Mattina 42mila e 0,8%. Alta Infedeltà 309mila e 2,6%. Su Tv8 Fermate il matrimonio ha raccolto 170mila spettatori con 1,8%, Un matrimonio da sogno 166mila spettatori con 1,7%. In seconda serata. Su Real Time la replica di Primo Appuntamento 460mila e 3,3%. Su Nove la replica di The Italian Job 214mila e 3,2%. Su Tv8 Sballato d’amore a 138mila e 1,5 Su Rai4 Sex Crimes 75mila spettatori e 1,7%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Ungheria-Portogallo)