Si scrive Dazn si legge Publitalia

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la concessionaria di pubblicità di Mediaset curerà la raccolta della piattaforma, limitatamente alle partite di Serie A. Garantendo un minimo garantito di 90 milioni l’anno per tre anni. E potrà fare leva anche sulle 16 partite in chiaro e le 104 in streaming della Champions League.

Dazn, per la pubblicità sulla Serie A in arrivo l’accordo con Mediaset

Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi.

Dazn è in dirittura d’arrivo con Publitalia, la concessionaria di Mediaset, sulla raccolta pubblicitaria relativa alla Serie A. Alla fine la piattaforma, come riportato sul Sole 24 Ore dello scorso 9 giugno, aveva deciso di optare per l’affidamento della raccolta perla Serie A a una concessionaria esterna e non a quella interna. E la scelta sarebbe caduta sulla concessionaria del gruppo di Cologno. Le indiscrezioni rilanciate ieri mattina dal sito di Prima Comunicazione, indicano che fra Publitalia e Dazn sarebbe solo da mettere nero su bianco un accordo triennale per un minimo garantito di 90 milioni l’anno. Con questo schema, tutto il resto della raccolta è previsto andare a vantaggio della concessionaria guidata da Stefano Sala che comunque si occuperebbe solo della Serie A, strappata da Dazn, vincendo la concorrenza di Sky, per 840 milioni all’anno comprensivi dei 340 messi sul tavolo da Tim.

Per il resto la piattaforma farà invece leva sulla sua concessionaria interna Dazn Media. Certo è che per il Bisdone – già forte di una struttura di vendita che fa di Mediaset la leader del mercato con il 55% di quota sulla raccolta totale del mezzo Tv – iI boccone si profila ghiotto, magari anche visto l’impegno nel calcio con la Champions di cui Cologno si è assicurata i diritti per 16 partite in chiaro e 104 in streaming (restano fuori le 16 partite del mercoledì aggiudicate ad Amazon). C’è poi anche da capire ora se Mediaset, in lizza con Rai o Sky, potrà aggiudicarsi la Coppa Italia.

Per quanto riguarda Dazn resta ora invece da chiudere il tema della distribuzione della Serie A in bar, hotel, ristoranti. Qui la partita ha tempi più lunghi del previsto ed è ancora in corso fra Tim, per ora in leggero vantaggio a quanto risulta al Sole 24 Ore, e Sky. Di sicuro però ci sarà anche da fare i conti con le scorie di un’assegnazione sulla Serie A su cui si stanno concentrando gli allarmi, in particolare fra le telco, per l’accordo fra Dazn e Tim.

