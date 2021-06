Facciamo i conti in tasca a Maria De Filippi

Fascino, nel 2020 gli utili salgono a quota 6,39 milioni di euro

Il Sole 24 Ore, pagina 29, di Andrea Biondi.

Gli amministratori della casa di produzione Fascino, controllata al 50% da Maria De Filippi e al 50% da Rti (Mediaset), un anno fa erano molto preoccupati, tanto che nel commento al bilancio di esercizio 2019 si erano lasciati andare a fosche previsioni sul 2020, stimando una probabile perdita. E invece, sottolineano gli stessi amministratori, «contro ogni previsione, la società ha chiuso il 2020 con un risultato positivo e una maggiore marginalità rispetto alla redditività storica». Infatti, dopo le prime settimane di emergenza sanitaria nel 2020, la Fascino si è riorganizzata, ha portato a termine, con meno puntate, tutte le sue storiche produzioni per Mediaset (Amici, Uomini e donne, C’è posta per te, Tu sì qui vales, Temptation Island, Maurizio Costanzo show), mantenendo un fatturato piuttosto elevato e riducendo i costi proporzionalmente di più.

Il valore della produzione 2020 è stato infatti pari a 65,5 milioni, in calo di quasi 10 milioni di euro rispetto ai 75,1 milioni del 2019, ma i costi della produzione sono scesi a 56,2 milioni, ovvero 12,2 milioni in meno rispetto ai 68,6 milioni del 2019. Tutto ciò ha portato a utili per 6,39 milioni di euro, rispetto ai 4,17 milioni del 2019. E i due soci, nell’assemblea del 29 aprile scorso, hanno deciso di premiarsi con la distribuzione di cinque milioni di euro di dividendi, dopo aver invece riportato a nuovo prudenzialmente gli utili del 2019.

5 milioni in 3 anni

La socia Maria De Filippi, quindi, negli ultimi quattro esercizi ha incassato cinque milioni di euro di dividendi: un milione nel 2017, e poi 1,5 milioni nel 2018, nulla nel 2019, e 2,5 milioni nel 2020. Dividendi che, naturalmente, vanno poi a sommarsi ai compensi artistici della De Filippi. Chiusa la collaborazione di Fascino con Discovery Italia per il day time di Amici, è stata avviata invece analoga iniziativa con Amazon Prime Video, anche se è Mediaset il committente praticamente unico dei programmi di Fascino, sia per contenuti che vanno sui canali televisivi lineari, sia per quelli sulle piattaforme web di Mediaset Infinity o di Witty tv.

(Nella foto Maria De Filippi)