Amici di Maria De Filippi te lo porta Amazon

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: il daily di Maria De Filippi sbarca sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos dopo 7 anni in trasferta su Discovery. E non è il primo accordo tra Mediaset e il gigante dell’e-commerce.

Amazon prende Amici: il daytime in streaming

Corriere della sera, pagina 39, di Renato Franco.

«Sono convinta che se Amici andasse su Amazon non toglierebbe spettatori a Mediaset, semmai li aggiungerebbe» aveva detto Maria De Filippi al Corriere. L’ipotesi è diventata realtà e la partnership (un’alleanza inedita tra tv generalista e piattaforma di streaming) e andata in porto. Lo conferma il sito DavideMaggio.it: «Il daytime di Amici sta per approdare in streaming su Amazon Prime Video». Non è la prima volta che il talent mette i piedi fuori da Mediaset (è stato anni su Real Time) attestando sia la vitalità del brand sia la capacità della conduttrice di esplorare nuove frontiere.

Con questa scelta Amazon conferma la sua nuova vocazione: non solo azienda di commercio online, ma anche piattaforma di contenuti video che spera di attrarre tutti i 1.550 milioni di abbonati a Prime (il servizio di consegna veloce), un grimaldello in grado di farne il primo colosso mondiale.

(Nella foto Maria De Filippi)