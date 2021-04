Maria De Filippi fa scappare l’amico Carlo Conti

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: “Top Dieci” doveva partire sabato. Debutto cancellato causa ritardi nell'allestimento dello studio, dicono in Rai. In realtà Stefano Coletta, direttore di Rai1, ha avuto paura di “Amici”: l'insuccesso di Conti sarebbe stato un trauma. Perciò “Top Dieci” è stato spostato al venerdì e partirà il 23 aprile.

Rai1, slitta il debutto di Conti con Top Dieci. Da Sky arriva Cattelan

ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano.

Carlo Conti e il caos nel palinsesto di Rai1. Il suo game show, Top Dieci (Rai1), seconda edizione, doveva partire sabato. Debutto cancellato all’ultimo minuto causa ritardi nell’allestimento dello studio, dicono alla Rai. In realtà Stefano Coletta, direttore di Rai1, ha avuto paura di Maria De Filippi, che ogni sabato con Amici (Canale5) strapazza la rete ammiraglia. L’insuccesso di Conti sarebbe stato un trauma. Perciò Top Dieci è stato spostato al venerdì e partirà il 23 aprile, lasciando campo libero (gentlemen’s agreement) alla De Filippi ed evitando la sfida.

Alberto Angela ha festeggiato (l’8 aprile) i 59 anni consegnando a Rai1 le 5 nuove puntate di Ulisse, la prima andrà in onda il 21 aprile e sarà dedicata a Roma antica nel giorno del compleanno dell’Urbe. Ma gli argomenti delle altre puntate saranno vari: si passerà da Enrico VIII e Anna Bolena a Francesco e Chiara d’Assisi.

Il debutto Rai di Cattelan

Alessandro Cattelan da Sky a Rai1. Sarà la sua prima volta nella rete ammiraglia. Lo show si intitolerà Da Grande e metterà a confronto vip o quasi che ricorderanno errori e slanci della loro giovinezza. In verità l’idea sembra un po’ stantia, ma si vedrà. Sono previste due puntate d’assaggio, a settembre, poi Rai1 deciderà se continuare o concludere l’esperimento.

Valerio Lundini dalla recente ospitata al Festival di Sanremo alla seconda edizione di Una pezza di Lundini, in seconda serata su Rai2 dal 20 aprile. Tra non sense e sarcasmo lui assicura che sarà un conduttore che «proporrà domande che non si sa se si possano fare e parole che non si sa se si possano usare». Rai2 aggiunge quindi un altro tassello comico al suo palinsesto che già sta proponendo le sette puntate di Un’ora sola vi vorrei, con cui Enrico Brignano è riuscito a pareggiare i conti con Le Iene (Italia1) e a totalizzare 1,8 milioni d’ascolto nonostante la concorrenza di Leonardo (Rai1).

L’artiglieria di Pio e Amedeo

Pio e Amedeo, ovvero Pio D’Antini e Amedeo Grieco, contro Serena Rossi. Canale5, infatti, proporrà da venerdì il nuovo show Felicissima serata, coi due comici foggiani che daranno l’assalto all’ultima puntata di Canzone segreta (Rai1) che sta viaggiando in tono ridotto rispetto alla previsioni (3,8 milioni si telespettatori) e ha quindi motivo di temere la sfida anche perché Mediaset ha fatto le cose in grande e arriveranno come ospiti Maria De Filippi, Emanuele Filiberto, Andrea Iannone, Ivana Spagna.

Adriana Volpe non è riuscita nell’intento di dare a Tv8 una svolta nella programmazione mattutina, il suo lungo contenitore, Ogni Mattina, tra attualità e spettacolo, con l’incursione a metà programmazione del Tg8, non ha raggiunto neppure l’1% di share, meno di 100 mila telespettatori. Di qui la decisione di ridurne la durata e di cancellare il Tg. E per la nuova stagione Antonella D’Errico, responsabile all’interno di Sky di Tv8, studierà un nuovo palinsesto per cercare di recuperare ascolto durante questa fascia pre-lunch.

(Nella foto Maria De Filippi e Carlo Conti)