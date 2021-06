Ascolti tv 8 giugno digital e pay: Montrucchio domina in tutti gli appuntamenti serali. Quattro tv ‘alternative’ oltre mezzo milione

Tra le native digitali free in prima serata: Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera 576mila e 2,6%. Sul Nove Snitch 545mila e 2,7%. Su Rai4 Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto 510mila e 2,5%. Su Rai Premium Un’Estate tra le Montagne bavaresi 503mila e 2,3%.

Ascolti Tv tematiche grandi gruppi: altre Rai 7,1% nelle 24 ore e 8,3% in prima serata; altre Mediaset 7,9% e 8,1%.

E’ già iniziato e prospera il calciomercato e lo sport live latita un po’ – tennis a parte – sulle reti a pagamento in attesa della sbornia imminente, con gli Europei di calcio che terranno banco nelle prossime settimane. Su Sky martedì 8 giugno Calciomercato l’Originale ha ottenuto 91mila spettatori. Su Fox Station 19 ha avuto 163mila spettatori e Grey’s Anatomy 142mila. Su Sky Uno Cinque Ragazzi per Me ha ottenuto 21mila spettatori e lo 0,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti in prima serata. Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera alla quarta puntata ha ottenuto 576mila spettatori con il 2,6%. Sul Nove Snitch ha raccolto 545mila spettatori con il 2,7%. Su Rai4 Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto ha avuto 510mila spettatori con il 2,5%. Su Rai Premium Un’Estate tra le Montagne ha totalizzato 503mila spettatori e il 2,3%. Su Tv8 Shall We Dance? a 390mila spettatori con l’1,9%. Su Iris Maverick ottiene 383mila spettatori con 1,9%. Sul 20 Sherlock Holmes 369mila spettatori con 1,8%. Su Rai Movie Tutti i soldi del mondo ha raccolto 332mila spettatori con l’1,6%. Su Rai5 Lettere di uno sconosciuto a 275mila e 1,2%. Su Cine 34 Dove vai in vacanza? 238mila e 1,1%. Su TopCrime The Mentalist 227mila spettatori con 1%. Su La7 la Pallavolo Femminile, Italia-Usa ha conseguito 194mila spettatori e lo 0,9%. Su DMax il battesimo di Il Codice del Boss, con Daniele Bossari e Giano Del Bufalo (fratello di Diana), ha conquistato 169mila spettatori e l’1%. Su La5 la replica della finale de L’Isola dei Famosi ha aggiunto 152mila spettatori con lo 0,9% al proprio bilancio. Su Italia2 Agente Smart 50mila spettatori e lo 0,23%.

Ascolti tv day time

In access. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha conquistato 489mila spettatori con il 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds a 393mila spettatori e l’1,8%. Su Tv8 la replica di Guess My Age ha riscosso 391mila spettatori con l’1,8%. Su Real Time/+1 Love Island Italia 223mila spettatori con l’1%. In preserale. Su Tv8 4 Ristoranti 244mila spettatori e 1,4%. Al mattino e mezzodì. Su Tv8 Ogni Mattina 38mila e 0,7%. Su Tv8 Amore, Romanticismo e Cioccolato ha raccolto 248mila spettatori con il 2,6%. Al pomeriggio. Su TV2000 il Rosario da Lourdes 568mila spettatori con il 5,5%. In seconda serata. Su Real Time la replica di Primo Appuntamento 399mila e 2,7% Su Tv8 Hitch a 161mila e 2,1%. Su Nove Emergenza plastica 91mila e 1,2%. Su Rai4 Blood Money – A qualsiasi costo 73mila spettatori e 1,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto il cast di Primo appuntamento in crociera)