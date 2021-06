Ascolti tv 8 giugno 2021: San Francesco batte la serie tv di Canale5

Ieri, martedì 8 giugno 2021, lo speciale Con il cuore, nel nome di Francesco 13,2%, la serie tv New Amsterdam 10,8% e lo show Le Iene 9,7%.

Ascolti tv: lo speciale da Assisi su Ra1 vince la serata

Il tradizionale speciale da Assisi Con il cuore, nel nome di Francesco, per la gioia del Vaticano, su Rai1 ha registrato il 13,2% di share media con 2,542 milioni di telespettatori. Questo l’andamento negli anni: 6 giugno 2012 l’11,86% e 2,9 milioni, 8 giugno 2013 il 19,38% e 3,8 milioni, 14 giugno 2014 il 19,06% e 4,1 milioni, 13 giugno 2015 il 19,22% e 3,5 milioni, 3 giugno 2016 il 15,76% e 3,3 milioni, 10 giugno 2017 il 18,19% e 3 milioni, 10 giugno 2019 il 12,33% e 2,5 milioni.

Seconda posizione per New Amsterdam su Canale5 al 10,8% e 1,872 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa serie tv aveva raccolto il 10,4% e 1,9 milioni. Sul gradino più baso del podio Le Iene Show su Italia1 al 9,7% e 1,479 milioni contatti. Sette giorni fa lo stesso programma aveva portato a casa il 10,1% e 1,6 milioni.

Ascolti tv altre reti

Giù dal podio la battaglia dei talk show politici: diMartedì su La7 al 6,1% e 1,188 milioni di spettatori, poi Fuori dal coro su Rete4 al 6,4% e 1,048 milioni e #Cartabianca su Rai3 al 4,8% e 923 mila. Si chiude con Game of Games – Gioco Loco su Rai2 al 3,2% e 685 mila contatti, poi il film Snitch – L’infiltrato su Nove al 2,7% e 545 mila e Shall we dance? su Tv8 all’1,9% e 390 mila.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Con il cuore, nel nome di Francesco)