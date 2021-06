Ascolti Tv 4 giugno: gli Azzurri vincono facile. Poi appaiati La Scelta e Quarto Grado, che insiste con Denise e Grillo gate

Su Rai1 la Nazionale di Roberto Mancini in amichevole con la Repubblica Ceca a ‘soli’ 4,6 milioni e 20,9%. Ma è più del doppio delle altre offerte. Su Canale5 il film in prima tv La Scelta a 1,987 milioni e 10,5%. Su Rete4 Quarto Grado 1,770 milioni e 10,7%.

Europei di calcio sempre più vicini e ieri – venerdì 4 giugno – su Rai1 è stata trasmessa l’ultima amichevole della nostra Nazionale, mentre Canale 5 non ha proposto L’Isola dei famosi, ma il film in prima tv La scelta. Il resto della griglia era variamente assortito: su Rai2 c’era la pellicola Quel bambino non sarà mai tuo e su Rai3 il titolo vintage Sissi – La giovane imperatrice. E poi c’erano pure Gianluigi Nuzzi (ancora sul caso di Denise Pipitone) e Diego Bianchi, con la prima replica di Maurizio Crozza su Nove, e con Italia 1 che, invece, proponeva l’action fantasy Interstellar. Questa è stata la graduatoria delle generaliste in prima serata per ascolti secondo i meter di Auditel.

Su Rai1 da Bologna la partita Italia-Repubblica Ceca, vinta per quattro a zero dagli Azzurri di Roberto Mancini ha conquistato 4,6 milioni di spettatori ed il 20,9% (Italia-San Marino sette giorni prima aveva avuto 2,995 milioni di spettatori ed il 13,1%). Su Canale 5 per il film The Choice-La Scelta, con Benjamin Walker, Teresa Palmer e Maggie Grace, 1,987 milioni di spettatori e 10,5%. Su Rete4 il rotocalco di cronaca nera e varia attualità Quarto Grado- Le storie, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione, ha riscosso 1,770 milioni e 10,7% (1,840 milioni di spettatori e 10,8% sette giorni prima).

Ascolti tu altre reti

Su Rai2 il film Quel bambino non sarà mai tuo con Emmanuelle Vaugier, Hannah Bamberg, Josh Ventura, 1,151 milioni ed il 5,3% e Blue Bloods a 1,145 milioni e 5,2%. Su Italia1 il film Interstellar, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain, ha portato a casa 1,099 milioni di spettatori e 6,6%. Su Rai3 il film vintage Sissi, la giovane imperatrice, con Romy Schneider e Karlheinz Böhm, ha avuto 1,049 milioni di spettatori ed uno share del 4,9%. Su La7 lo show Propaganda Live, con Diego Bianchi alla conduzione, ha conseguito 800mila spettatori con il 5,2% (861mila spettatori ed il 5,1% sette giorni prima). Su Nove I migliori fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza mattatore in montaggio, ha riscosso 612mila ed il 2,9% (1,313milioni di spettatori e 5,8% sette giorni prima).

Emanuele Bruno

(Nella foto un frangente di Italia-Repubblica Ceka)