Ascolti Tv pay & free: The Undoing vicino al Trono. Lazio-Roma 1,3 mln e 4,8%, Bonan 2,5% con L’Originale. Boom di Rai4

Tante native digitali free approfittano del risultato contenuto di Rai1 e Canale 5. Sempre bene Bonan e company alla sera sulla pay, trainati dall’anticipo dell’Olimpico

Una bella e lunga promozione, una trama forte, la programmazione totale di tutta la serie in maratona e on demand. Su Sky Atlantic è stato un successo l’attesa The Undoing-Le verità non dette, diretta dal premio Oscar Susan Bier. La storia con Nicole Kidman, Hugh Grant e l’italiana Matilda De Angelis, ha portato a casa 730mila spettatori medi, avendo dati più alti con i primi due episodi (841mila e 828 mila spettatori). Si tratta del secondo risultato di una serie di acquisizione su Atlantic, arrivando solo dietro Il Trono di Spade. Ieri comunque – venerdì 15 gennaio – Sky è andata forte con il derby Lazio-Roma, finito con la vittoria biancoceleste: 1,3 milioni e 4,8% il bilancio, che poteva essere più alto se molti romanisti, dopo il rapido due a zero laziale, non avessero cambiato canale. Buono poi è stato l’andamento di Calciomercato l’Originale, che tra anteprima e prima parte ha avuto 546mila spettatori e 2,5% e quindi dalle 23.00 fino alla fine 345mila spettatori e l’1,9%.

Inoltre sulle free in prima serata vola l’action di Rai4 con Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Bobby Cannavale e Michael Chiklis

In prima serata. Su Rai4 Parker 915mila e 3,7%. Su Iris Corda tesa 529mila e 2,1%. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza a 526mila e 2%. Su 20 Sherlock Holmes a 470mila e 1,96%. Su RaiMovie Eddie the eagle 460mila e 1,77%. Su RealTime Bake Off Italia- Dolci sotto un tetto con Flavio Montrucchio alla conduzione, ha conseguito 429mila spettatori e 1,74% di share. Su Tv8 4 Ristoranti 374mila e 1,6%. Su La5 Amori in corsa a 321mila e 1,3%. Su Rai Premium La classe degli asini 270mila spettatori e 1,06%. Su Cine34 L’Insegnante a 211mila e 0,83%. Su TopCrime Chicago PD a 131mila e 0,5%. Su Italia2 Tremors 3 a 71mila e 0,3%.

Emanuele Bruno

(in apertura un frame di The Undoing)